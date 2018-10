Dominik Giessler (am Ball/hier von Ihlpohls Tim Klotz verfolgt) kassierte mit der "Kometen"-Reserve eine 0:3-Heimniederlage. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Die Auswärtsteams hatten am letzten September-Wochenende in der Fußball-Kreisliga Osterholz weitgehend Grund zur Freude. 13 Zähler sprangen in sechs Partien für die Gästemannschaften heraus. Titelfavorit FC Hansa Schwanewede landete mit dem 5:1-Kantersieg gegen die SG Platjenwerbe den einzigen Heimsieg.

TuSG Ritterhude II – 1. FC Osterholz-Scharmbeck 1:3 (0:1): „Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen“, ließ Gäste-Co-Trainer Mario Murken durchblicken. Der Aufsteiger präsentierte sich effektiv im Abschluss. Christian Uhlhorn und Peter Brant warteten mit einem Joker-Tor auf. Peter Brant hatte leichtes Spiel, als er den Ball in der Nachspielzeit ins verwaiste TuSG-Tor bugsierte. „Der Gegner hat gefühlte dreimal aufs Tor geschossen“, bemerkte TuSG-Verteidiger Alexander Langen. Die Weinroten hatten den Dreier einem Ex-Ritterhuder maßgeblich mit zu verdanken. Kai Badenhop bot im FCO-Tor eine Partie ohne Fehl und Tadel.

VSK Osterholz-Scharmbeck II – FC Hambergen II 0:1 (0:1): Mit Dusel entführte der Gast die drei Zähler aus dem Stadion. „Der VSK war in der ersten Halbzeit viel besser, hatte diverse Chancen“, gab FCH-Trainer Gero Thiel nach dem Arbeitssieg unumwunden zu. Die Rot-Weißen standen zunächst weit weg von ihren Gegenspielern. Die Pausenführung der Gäste stellte den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf. Paul Persdotter veredelte einen Angriff über Jascha Monsees mit einem Abschluss gegen die Laufrichtung von VSK-Keeper Pelle Buschmann. Die Zebra-Reserve fand nach der Pause mehr Zugriff auf das Spiel. Arne Meyerhoff lieferte als Sechser eine starke Partie.

SV Lilienthal-Falkenberg II – TSV Eiche Neu St. Jürgen 0:1 (0:1): „Unser Torwart hat uns im Spiel gehalten“, stellte SV-Trainer Raoul Kanitz seinem Keeper Stefan Egging ein gutes Zeugnis aus. Der Gast blieb als klarer Favorit über weite Strecken blass. Träge und tempoarm spulten die Blau-Weißen ihr Pensum ab. „Wir hatten mit einem tief stehenden Gegner echt Probleme“, fasste Eiche-Coach Enrico Berneking die 90 Minuten zusammen. Das einzige Tor war äußerst umstritten. Julian Buhl rasselte nach einem Zweikampf mit Stefan Egging zusammen. Die Platzherren hatten bei der Aktion ein Foul gegen den Torwart gedeutet.

SV Komet Pennigbüttel II – ASV Ihlpohl 0:3 (0:1): „In allen Belagen waren wir zu spät dran. Ihlpohl hat uns auseinander genommen“, zog Komet-Coach Gürkan Ertas für die Lila-Weißen ein ernüchterndes Fazit der Begegnung. Die Gelb-Roten verdienten sich den Dreier redlich. Zur Freude von ASV-Trainer Thomas Schindler gelangen den Ihlpohlern zwei blitzsauber herausgespielte Tore. Kevin Kuhlmann stand da als Doppel-Torschütze jeweils am Ende der Kombinationskette. Bekim Murati zog beim Gast, der sich auf den 13. Tabellenplatz verbesserte ud damit die „Kometen“-Reserve hinter sich ließ, geschickt die Fäden.

TSV Dannenberg – SV Blau-Weiß Bornreihe II 0:0: Eine Nulldiät der besseren Sorte erlebten die Besucher. Die Gäste übernahmen zunächst das Kommando. „Dann haben wir uns freigeschwommen“, verwies TSV-Trainer Kai Schnur darauf, dass die Grün-Weißen im Spielverlauf zulegten. Sebastian Schriefer tankte sich wiederholt über den Flügel durch, ohne dass die Platzherren daraus Kapital zu schlagen wussten. Jan-Phillip Thölken gelangte in vorderster Front zu zwei vorzüglichen Torchancen, die ungenutzt blieben. Tarek Hinck hatte bei freier Schussbahn den SV-Matchball auf dem Fuß.

FC Hansa Schwanewede – SG Platjenwerbe 5:1 (2:1): Jonas Neumann machte in Abwesenheit von Hansa-Trainer Andreas Dirks, der im Dänemark-Urlaub weilt, den Unterschied im Heidestadion aus. „Wir hätten auch 0:2 zurückliegen können, wenn nicht sogar 0:3“, übermittelte Hansa-Spartenleiter Sascha Petri ganz offen. Torhüter Yannick Sachau bewahrte den Gastgeber da mit starken Paraden vor einem höheren Rückstand. „Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht“, bekundete SGP-Trainer Jan Haarde. Jan Herfordt brachte den Aufsteiger mit einem Sonntagsschuss in der 13. Spielminute sogar in Front gebracht. Kevin Müller, der ein Tor zum Hansa-Kantersieg beisteuerte, visierte per Freistoß noch einmal den Pfosten an.