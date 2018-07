Insgesamt zwölf Mannschaften, die sich auf die Jahrgänge 2005 (fünf Teams) und 2006 (sieben Teams) verteilen, sind noch am Start.

In der Vorsaison 2016/17 beteiligten sich 14 Mannschaften an den beiden Bezirkswettbewerben. Der NFV-Kreis Osterholz mischt aktuell lediglich mit einer U12 (Jahrgang 2006) mit. Der Gruppe B der U13-Junioren gehören nach dem Rückzug des NFV-Kreises Harburg mit Rotenburg und Verden gar nur noch zwei Kreisauswahlteams an. Nur fünf der elf Kreise sind aktuell noch in beiden Wettbewerben vertreten. Dabei handelt es sich um die Kreise Celle, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Rotenburg und Verden. Der NFV-Kreis Osterholz ist am 12./13. Mai 2018 in der Gruppe B Gastgeber für den Rückrundenspieltag der U12-Junioren. Das Team des Jahrgangs 2006 von Auswahltrainer Marco Simanek (Lilienthal) belegt nach der Hinrunde mit einem Sieg (Heidekreis 4:1), einem Remis (Rotenburg 0:0) und einer Niederlage (Verden 1:2) hinter Verden den zweiten Rang.