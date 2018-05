Und wieder nimmt Felix Gartelmann (am Ball) Fahrt auf. Der Ritterhuder Runningback erzielte gegen Kiel den einzigen Touchdown. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Das Moormannskampstadion hat schon viele große Football-Schlachten erlebt. Nicht erst einmal haben die Ritterhude Badgers ihre zahlreichen Fans mit einem dramatischen Sieg beglückt. Das 7:0 (0:0) gegen die Kiel Baltic Hurricanes II gehörte nicht in diese Kategorie. Vielmehr war der erste Sieg der Ritterhuder im vierten Saisonspiel der Regionalliga Nord eine ziemlich harte Nuss für die knapp 400 Zuschauer: Wenig spielerische Highlights und viele individuelle Fehler – das war es, was die beiden Teams fast drei Stunden lang zeigten.

Den Hausherren um Headcoach Robert Schulz dürfte das im Moment des Abpfiffs allerdings herzlich egal gewesen sein. Der Druck war enorm. Nach drei deutlichen Auftaktpleiten zählte im Heimspiel gegen den Oberliga-Aufsteiger aus Kiel nur ein Sieg. So starteten die Badgers zwar mit großem Willen, aber nicht gerade mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein in die Partie. Für die Gäste aus Schleswig-Holstein wiederum war das Spiel in Ritterhude überhaupt erst das erste Punktspiel der Saison. Vielleicht erklärt das, warum sich beide Teams zunächst mit individuellen Fehlern und Unzulänglichkeiten regelrecht überboten.

Gleich im ersten Drive misslang den Badgers der Punt, die Kieler wiederum gaben ihr Angriffsrecht durch einen völlig missratenen Snap selbst verschuldet wieder her. Badgers-Quarterback Maximin Lange beendete den nächsten Ritterhuder Drive mit einem kapitalen Fehlpass direkt in die Arme eines Kieler Verteidigers. So ging es munter hin und her. Ohne wirkliche Raumgewinne jagte ein Turnover den nächsten. Das 0:0 nach dem ersten Viertel war geradezu zwangsläufig.

Das zweite Viertel wurde nur geringfügig besser. Als Maximin Lange sich mal selbst am Laufspiel beteiligte und ein neues First Down erlief, wurde das von den Fans schon geradezu frenetisch gefeiert. Doch direkt danach produzierte der Quarterback ein Fumble und brachte Kiel wieder in Ballbesitz. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit schien es dann soweit zu sein. Ein langer Pass auf Christian Heinke brachte die Badgers in eine aussichtsreiche Position, doch im nächsten Versuch trennte sich Maximin Lange nicht rechtzeitig vom Ball, geriet unter Druck und ließ das Spielgerät schließlich fallen. Nur dank einer klasse Rettungstat von Roberto Krahl blieb es beim 0:0 zur Pause.

Die zweite Halbzeit wurde dann mit einem der ganz wenigen Highlights eröffnet. Nachdem Lange im dritten Versuch erneut gesacked worden war, rechneten alle mit einem Punt. Doch die Badgers setzten im vierten Versuch zu einen "trick play" an: Antonio Krahl, der den Ball sonst eigentlich auf den Punter Kai Binnemann ablegt, spielte einen hohen Pass über die heranstürzende Kieler Defense, und Nico Rathje fing das Spielgerät und machte so das neue First Down perfekt. Am Ende brachte jedoch auch dieser Drive keinen Ertrag.

Immerhin: Auf die Badgers-Defense war Verlass. Wenn die Kieler mal keine eigenen Fehler einstreuten, dann waren die Ritterhuder zur Stelle und hielten den Gegner konsequent von der eigenen Endzone weg. Gegen Ende des dritten Abschnitts war es dann aber endlich soweit. Lange fand mit einem zentralen Pass Hendrik Hinrichs, und dieser wurde erst zwei Yards vor der Kieler Endzone zu Boden gebracht. Die Restdistanz überwand dann der enorm laufstarke Felix Gartelmann zum ersten und einzigen Touchdown des Tages. Den Extrapunkt versenkte Jonas Müller sicher zum 7:0.

Danach stand in der Defense vor allem der starke Lasse Hinders im Fokus – er brachte gleich zweimal den gegnerischen Quarterback zu Boden. Im Offensivspiel übergab Lange nun jeden Ball an Runningback Felix Gartelmann. Bloß keinen unnötigen Ballverlust mehr produzieren – so lautete das Motto für die letzten Spielminuten.

Und diese Taktik ging auf. Gartelmann leistete Schwerstarbeit, konnte einen letzten Kieler Angriffsdrive aber auch nicht verhindern. Doch spätestens, als Daniel Reffelmann 19 Sekunden vor Schluss eine letzte Interception gelang, war die Partie entschieden. Spielerisch ist nach wie vor viel Luft nach oben bei den Ritterhudern – doch wichtig war an diesem Sonntag erst mal nur der erste Saisonsieg der Badgers.