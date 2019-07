Seine zwei Touchdowns reichten den Ritterhude Badgers am Ende nicht: Christian Heinke (links, hier auf einem Archivbild). (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die Ritterhude Badgers hätten am Ende so einiges für ein paar Minuten Extrazeit gegeben. Die gerade im Aufholjagd-Modus befindlichen Gastgeber kamen nach einem ernüchternden 0:20-Pausenrückstand gegen das Schlusslicht der Football-Regionalliga Nord, die Hamburg Pioneers, zwar zurück und waren nach einem 20:26 drauf und dran, das Match noch komplett zu drehen. Doch als sich die Gäste wenige Sekunden vor Schluss ein neues Firstdown gesichert hatten, war es zu spät.

Die Pioneers traten nach dem ersten Saisonsieg im Hamburger Derby gegen die Blue Devils aus der Vorwoche selbstbewusst vor 350 Zuschauern am Moormannskamp auf und gingen auch nach kurzer Zeit bereits durch einen Touchdown von Marcel Weber und dem anschließenden Zusatzpunkt desselben Akteurs mit 7:0 in Führung. Die Hausherren taten sich hingegen lange Zeit extrem schwer in der Offensive. „Wir kamen einfach nicht ins Spiel“, bedauerte Defense-Coach Christian Buchholz, der den urlaubenden Benjamin Crljenkovic nicht nur als Head-, sondern auch als Offense-Coach vertrat, weil mit Ahmad Al-Mofleh auch der Assistent von Crljenkovic für die Offensive fehlte.

Receiver Mirko Morisse vertrat erneut den verletzten Quarterback Chasen Gempeler. „Mirko war am Anfang ganz schön nervös“, urteilte Christian Buchholz. Auch deshalb lief es bei den „Dachsen“ in der ersten Halbzeit noch überhaupt nicht rund.

Wie verwandelt nach der Pause

Corvin Müller erhöhte mit seinem Touchdown zu Beginn des zweiten Viertels auf 13:0. Den Zusatzkick setzte Marcel Weber aber rechts vorbei. Zwei Minuten vor dem Ende des ersten Durchgangs fing Hamburgs Ebou Ceesay einen starken Pass seines Quarterbacks Valerian Buchholz und machte den dritten Touchdown für den Gast perfekt. Marcel Weber stellte mit seinem Zusatzkick den 20:0-Pausenstand her. Die Badgers kehrten dann aber wie verwandelt aus der Kabine zurück.

Til Sander fing einen Ball von Mirko Morisse und schaffte es im Anschluss mit seinem Lauf bis kurz vor die gegnerische Endzone. So erreichte dieser das erste Angriffsrecht für die Platzherren in der zweiten Halbzeit. Im dritten Versuch mogelte sich Mirko Morisse durch alle Körper hindurch in die Endzone und verringerte den Abstand damit auf 14 Punkte. Darrian Naujoks glückte auch der Zusatzpunkt zum 7:20. Doch nur kurze Zeit später sprintete Corvin Müller über den halben Platz und verschaffte den Elbstädtern mit seinem Touchdown zum 26:7 wieder mehr Luft.

„Dieser Touchdown war am Ende besonders ärgerlich für uns. Ohne den hätten wir die Wende wohl noch geschafft“, erklärte Christian Buchholz hinterher. Den Zusatzkick von Marcel Weber blockten die Ritterhuder aber ab. Ebenso verhielt es sich jedoch eine Minute hiernach auch mit dem Kick von Darrian Naujoks nach dem Touchdown von Christian Heinke auf der anderen Seite zum 13:26. Heinke erkämpfte das Angriffsrecht auch gleich wieder für das Heimteam zurück. Doch weil Marco Diallo einen Ball von Mirko Morisse abfing, wechselte das Angriffsrecht erneut. Weit in der eigenen Hälfte durften die Badgers dann wieder in der Offensive ran.

Mit einem 50-Yards-Lauf bereitete Christian Heinke seinen eigenen Touchdown zum 19:26 vor. „Christian ist heute um sein Leben gelaufen. Die Offense-Line hat aber auch gut für ihn gearbeitet“, sagte Buchholz. Weil Darrian Naujoks den Zusatzkick verwandelte, hätten die Gastgeber den Spieß mit einem weiteren Touchdown plus Zusatzkick noch umdrehen können. Es waren auch immerhin noch knapp zwei Minuten zu spielen. Doch die Hanseaten brachten ihren Vorsprung über die Runden.

„Eine gute Halbzeit reicht auch gegen den Letzten nicht“, traf der für die Defense-Line zuständige Trainer Jens Pfennig den Nagel nach dem Match auf den Kopf. Den Ritterhudern wurden am Ende auch die personellen Sorgen zum Verhängnis. „Mirko Morisse hat es aber als Quarterback in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Wir können auch insgesamt mit unserer Leistung in der zweiten Hälfte durchaus zufrieden sein“, bilanzierte Christian Buchholz.