Der entscheidende Moment: Christian Heinke landet nach einem Hechtsprung in der Oldenburger Endzone. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die Schwarz-Gelben schickten die Knights mit einem 13:0 (6:0) auf die Heimreise. Es war bereits der zwölfte Sieg im zwölften Punktspiel gegen die Oldenburger.

Ganz gleich in welcher Liga die beiden Klubs in den vergangenen Jahren aufeinandertrafen – am Ende siegten immer die Badgers. „Rückblickend war es vielleicht ein entspanntes Spiel, aber während der Partie hatte ich schon große Sorgen, dass die Partie kippen könnte“, brachte der Ritterhuder Headcoach Robert Schulz das Geschehen auf den Punkt. Das lag in erster Linie daran, dass in den ersten drei Vierteln kein einziger Touchdown erzielt wurde. Die Hausherren führten nach zwei Fieldgoals zwar zur Halbzeitpause mit 6:0, doch ein einziger gelungener Spielzug der Oldenburger hätte das Spiel drehen können. „Und dann ist das Momentum plötzlich auf der anderen Seite“, wusste Schulz.

Doch dieser Oldenburger Touchdown fiel nicht – und das lag vor allem an der bärenstarken Badgers-Defense. Denn was Roberto Krahl und Co. dort in der Gluthitze ablieferten, war aller Ehren wert. Bereits im ersten Drive der Oldenburger gelang Kai Binnemann eine Interception. Doch gleich im anschließenden ersten Angriffsversuch der Ritterhuder unterlief Quarterback Maximin Lange ebenfalls ein Fehlpass. Die Partie wurde in der Folge vor allem von den Abwehrreihen dominiert. Im zweiten Drive des ersten Viertels gingen die Badgers dann aber bereits in Führung.

Nachdem zwei Pässe in die Endzone knapp den Adressaten verfehlt hatten, versenkte Jonas Müller aus etwa 30 Yards Entfernung per Fieldgoal zur 3:0-Führung, mit der es auch in das zweite Viertel ging. Dieses eröffneten die Gäste mit einem Drive, der bis auf vier Yards an die Ritterhuder Endzone führte. Doch die Defense hielt erneut stand und das Fieldgoal aus gerade einmal 15 Yards Entfernung setzte der Oldenburger Kicker an der linken Torstange vorbei. Dass es dann tatsächlich bei der Ritterhuder Pausenführung blieb, lag vor allem an Kai Binnemann. Eigentlich hatten die Oldenburger nämlich einen ausgespielten vierten Versuch bereits zu einem neuen First Down veredelt, doch dann ließ der Gästeakteur das Spielgerät plötzlich fallen. Der bärenstarke Binnemann war hellwach, schnappte sich den Ball und trug ihn in die gegnerische Hälfte. Der Fieldgoal-Versuch von Darian Neujoks brachte dann zwar noch keinen Erfolg, doch nach einer weiteren Interception – diesmal von Daniel Reffelmann – nahm sich Neujoks im nächsten Drive erneut ein Herz und versenkte das Leder mit einem beachtlichen 45-Yards-Kick zur 6:0-Pausenführung.

Die zweite Halbzeit eröffnete Christian Heinke mit einem echten Paukenschlag. Er trug den Kickoff-Return über das ganze Feld hinweg in die Oldenburger Endzone. Die knapp 300 Zuschauer jubelten bereits frenetisch, doch im Rücken von Heinke hatte ein anderer Ritterhuder Akteur einen Oldenburger gefoult. Deshalb zählte dieser Touchdown nicht. Heinke wurde danach immer wieder von Quarterback Lange gesucht und ermöglichte mit seinem starken Laufspiel das eine oder andere neue First Down.

Auf der anderen Seite war es immer wieder die starke Abwehrreihe der Badgers, in der nun auch Lasse Hinders wiederholt starke Szenen hatte. Mitte des letzten Viertels war es schließlich soweit: Die Offense hatte sich bis auf ein halbes Yard an die Oldenburger Endzone herangearbeitet, und Christian Heinke meisterte die Restdistanz mit einem beherzten Sprung ins Glück. Auch der Extrapunkt wurde von Jonas Müller verwandelt, sodass es 13:0 für die Hausherren stand.

Das letzte Ausrufezeichen der Partie setzte dann aber folgerichtig Kai Binnemann. Die Oldenburger hatten ihren vierten Versuch ausgespielt, doch der Quarterback ließ den Ball fallen, Binnemann war wieder mal zur Stelle und sicherte sich diesen Fumble. Die Badgers waren in Ballbesitz – und kurz darauf war die Partie beendet „Unsere Defense hat heute wieder einmal nichts anbrennen lassen“, wusste Badgers-Headcoach Robert Schulz, bei wem er sich bedanken musste und fügte hinzu: „Die vierwöchige Sommerpause kommt jetzt wirklich wie gerufen.“