Bokel. Ohne die Corona-Pandemie wäre der MTV Bokel vermutlich nicht mehr Mitglied in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 4. Das abgeschlagene Schlusslicht der vergangenen Saison hat sich aber mit neun Neuzugängen neu aufgestellt und dürfte damit auch wieder konkurrenzfähig sein. Mit der Eingruppierung in der Staffel 1 der Bezirksliga 4 sind die Schwarz-Weißen aber gar nicht glücklich.

„Jeder sagt, dass das die stärkere der beiden Staffeln ist“, erklärt Bokels Coach Detlef Zapp. Er hätte es lieber gesehen, wenn in einer einfachen Runde einmal jeder gegen jeden gespielt hätte, um dann eine Auf- und eine Abstiegsrunde zu absolvieren. „Wir haben aber auch so große Lust auf die neue Saison und eine gute Mannschaft beisammen“, frohlockt der 55-Jährige, der bereits sein gesamtes Leben Mitglied beim MTV ist und den Verein nur einmal für zwei Jahre in Richtung SV Blau-Weiß Bornreihe verließ.

Zapp freut sich darüber, dass Jonah-Mercan Behling nun nicht mehr parallel für die A-Junioren des JFV Staleke aufläuft. „Jonah macht rechts im Mittelfeld Alarm ohne Ende. Er wird seinen Weg gehen“, lobt Detlef Zapp seinen Youngster. Mit Jan-Eric Uecker hätten die Männer vom Bätjerplatz auch noch einen weiteren richtig guten Mann vom TSV Wehdel dazubekommen. Dieser hatte zuletzt jedoch pausiert und fehlt derzeit verletzungsbedingt. „Wir wollen mehr Punkte holen als in der vergangenen Saison. Dafür müssen wir aber erst einmal zwei Spiele gewinnen“, erklärt Zapp mit einer großen Portion Humor. Seine Formation darf sich schließlich glücklich schätzen, überhaupt noch im Bezirk mitzumischen.

Mit der Vorbereitung war Detlef Zapp vollauf zufrieden. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck. „Wir haben jetzt auch endlich einen breiten Kader, sodass wir auch mal variieren können“, lässt der Werder-Fan wissen. Torhüter Joel Prehn stehe wegen eines Studiums in Wolfenbüttel nicht in jedem Match zur Verfügung. Dafür wurde aber Tarek Mück aus der eigenen Jugend reaktiviert, um einzuspringen. Tom Ellefsen steht zwar weiterhin im Kader, wird aber nur noch im Notfall aushelfen.

Weitere Informationen

MTV BOKEL

Neuzugänge: Mohamed Maulawy, Thees Albrecht (beide MTV Wilstedt), Andreas Waag (TSV Dannenberg), Nils Hemeyer (SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst), Sven Bedürftig (zurück nach Pause), Thomas Dubiel (TSV Stotel), Jan-Eric Uecker (TSV Wehdel), Tarek Mück (eigene Jugend), Jan-Luca Zapp (eigene Zweite)

Abgänge: Mario Elberling, Kevin Grossmann (beide SG Beverstedt-Wellen), Mirko Wellers (TSV Wehdel), Sebastian Winckler (SG Stinstedt)

Restkader: Joel Prehn, Marcel Hamann, Moritz Schnabel, Lukas Rademacher. Julius Novara, Jonah-Mercan Behling, Björn Bedürftig, Mika Tienken, Kevin Lüdemann, Dennis Blanco, Niko Sperl, Dustin von Döhlen, Tom Ellefsen

Trainer: Detlef Zapp

Co-Trainer: Kevin Lüdemann

Teammanager: Marko Rebien

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: FC Eintracht Cuxhaven, TSV Wiepenkathen KH