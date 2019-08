Ritterhude. Die TuSG Ritterhude erlebt gerade ein lange vermisstes Gefühl. Nachdem die Hammestädter in der vergangenen Saison in der Fußball-Landesliga nur oben standen, wenn man die Tabelle umgedrehte, grüßt der Absteiger nach einem 4:1-Auftakterfolg beim FSV Langwedel-Völkersen als erster Spitzenreiter der Bezirksliga 3 Lüneburg nun tatsächlich von ganz oben. „Das ist schon Balsam für die Seele“, räumte TuSG-Kapitän Niklas Kutz ein.

Der Mannschaftsführer war an allen vier Treffern der Gäste beteiligt. Im ersten Abschnitt strahlten die Blau-Weißen aber noch keine große Torgefahr aus. „Wir haben unsere Angriffe da noch nicht vernünftig zu Ende gespielt“, sagte Kutz. Weil auf der anderen Seite aber Ritterhudes Keeper Hendrik Schulz auch nur einmal ernsthaft eingreifen musste, sahen die Zuschauer im ersten Durchgang eher ein Abtasten. „In der zweiten Halbzeit war es dann aber mehr oder weniger ein Spiel auf das FSV-Tor“, versicherte Niklas Kutz. Nach 57 Minuten schickte Kutz Marcel Meyer auf die Reise, der seine Schnelligkeit zum 1:0 nutzte.

Kurz darauf warf Langwedels Dominik-Paul Zielinski Tobias Böttcher vor einem Einwurf ab und kassierte dafür die Rote Karte. „Wir wussten unsere Räume auch in Überzahl zu nutzen“, betonte Kutz. Doch erst einmal glich Artur Pfannenstil nach einem Eckball zum 1:1 aus. Doch nach einem Pass von Niklas Kutz auf „Michel“ Böttcher in die Schnittstelle brachte dieser seine Farben wieder in Führung (77.).

Beim 3:1 profitierte Marcel Meyer dann erneut von einem langen Ball von Kutz. Vier Minuten vor dem Ende griff Niklas Kutz wieder einmal auf das bewährte Rezept zurück. Doch Meyer legte das Leder noch einmal quer zu Patrick Brouwer. Von diesem oder von einem Bein der beiden ihn bedrängenden Langwedeler sprang die Kugel zum 4:1 über die Linie. Wie auch immer: der Ball war hinter der Torlinie. Marcel Meyer, Tobias Böttcher, Maik Tiganj und Julian Deppe ließen in der zweiten Hälfte auch noch weitere gute Gelegenheiten für das Team von Trainer Bastian Haskamp aus. TuSG-Keeper Hendrik Schulz zeigte aber auch noch zwei Paraden.