Der Meisterschaft so nah: Ein Zähler fehlt Andreas Dirks, Trainer des FC Hansa Schwanewede, noch, um den Kreisliga-Titel endgültig unter Dach und Fach zu bringen. (Tobias Dohr)

Schwanewede. Warum der Trainer des Fußball-Kreisligisten FC Hansa Schwanewede so denkt? Weil sein Team eine ähnlich komfortable Ausgangsposition besitzt wie die Katalanen im Vorfeld der Champions-League-Partie beim FC Liverpool, die bekannterweise mit 0:4 verloren ging – nach einem 3:0-Hinspielerfolg. Der Unterschied ist nur, dass es für Schwanewede nicht um den Einzug in ein Endspiel geht, sondern um die Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Lediglich einen Zähler muss der Klub in den zwei verbleibenden Spielen dazu noch einfahren. Wäre doch gelacht, wenn das nicht gelänge.

So denkt eigentlich jeder, dafür sind die Voraussetzungen einfach zu gut. Aber genau das ist in den Augen von Andreas Dirks die Gefahr. Schon jetzt abzuschalten, bevor die Ernte eingefahren ist, wie er sagt. „Als Trainer ist man immer der Mahner“, meint er. Und so verwundert es auch wenig, wenn Andreas Dirks im üblichen Trainerjargon sagt: „Unsere Chancen sind sehr gut, aber wir müssen trotzdem fokussiert bleiben.“ Typisch Trainer eben.

Vergangenes Jahr noch gescheitert

Aber Andreas Dirks ist es durchaus ernst damit. In der vergangenen Saison waren die Schwaneweder nämlich noch knapp am Aufstieg gescheitert, und außerdem empfängt der Kreisliga-Primus an diesem Wochenende mit dem SV Aschwarden den ärgsten Konkurrenten dieser Spielzeit. Ein Konkurrent, der bei aller gesunden Rivalität alles daran setzen wird, gegen Schwanewede zu gewinnen. Gar nicht einmal wegen der ohnehin sehr vagen Aussicht, doch noch ein Wörtchen im Meisterschaftsrennen mitzureden. „Solange die theoretische Chance besteht, wollen wir natürlich versuchen, sie zu nutzen. Aber da ist mehr Hoffnung als Glaube im Spiel“, gibt Aschwardens Trainer Sven Sohn offen zu. Aber die Gäste wollen am Sonntag vornehmlich deshalb gewinnen, um den Schwanewedern nicht unbedingt bei der Meisterfeier zuschauen zu müssen. Dass sie den FC Hansa Schwanewede bezwingen können, haben sie beim 5:2-Hinspielerfolg bereits bewiesen. Dem Klassenprimus die zweite Niederlage beizubringen, ist für die Partie am Sonntag eine zusätzliche Motivation.

Aber egal, wie die Saison für den SVA auch endet – sie ist schon jetzt ein voller Erfolg. Selbst wenn die Mannschaft auf den dritten Platz zurückfiele, wäre dies das beste Abschneiden in der Vereinsgeschichte, sagt Sven Sohn nicht ohne Stolz. Ein Faktor des jüngsten Aufschwungs war ohne Zweifel Marc Holler, der über die Hälfte aller erzielten Saisontore beisteuerte (56 von 104). Aber nicht ausschließlich. Viele junge Spieler hätten sich „extrem entwickelt“, wie der SVA-Coach meint und fügt selbstbewusst an: „Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, ist das Limit noch nicht erreicht.“ Einen schmerzlichen Abgang mussten die Aschwardener indes schon hinnehmen: Ausgerechnet der Torschütze vom Dienst, Marc Holler, wechselt zur kommenden Spielzeit zum FC Hagen/Uthlede. Mit Hinblick auf das junge Durchschnittsalter und diesen schwerwiegenden Verlust sei es vielleicht nicht schlecht, noch in der Kreisliga zu bleiben, meint Sven Sohn.

Zumal der Sprung in die Bezirksliga groß ist. Für die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf geht es nach nur einer Saison zurück in die Kreisliga, wahrscheinlich gemeinsam mit dem ATSV Scharmbeckstotel, der sich auch nur zwei Jahre in der Bezirksliga halten konnte. Mahnende Beispiele für den FC Hansa Schwanewede? Einerseits ja, meint Andreas Dirks. Andererseits: „Da wir noch nicht aufgestiegen sind, beschäftigen wir uns damit auch noch nicht.“ Die Ernte ist schließlich noch nicht eingefahren.

Zur Sache

Kein Finale, aber viel Prestige

Der Spielplan hat es gut gemeint, und fast wäre es zwischen dem Ersten FC Hansa Schwanewede und dem Zweiten SV Aschwarden am Sonntag (15 Uhr) am vorletzten Spieltag zu einem echten Finale um die Meisterschaft gekommen. Zwar hat der SVA noch ein drittes Spiel mehr in der Hinterhand. Dass der neun Punkte währende Rückstand aber noch aufgeholt werden kann, erscheint eher unwahrscheinlich. Zumal die Aschwardener zusätzliche 18 Tore gutmachen müssten. Es ist und bleibt allerdings ein Prestigeduell. Deshalb gegen beide Trainer davon aus, dass es ordentlich zur Sache gehen wird. „Keiner will das Spiel verlieren, und wir müssen es eigentlich gewinnen“, blickt SVA-Coach Sven Sohn voraus und tippt auf einen 3:2-Sieg seiner Elf. Andreas Dirks will sich nicht auf ein Ergebnis festnageln lassen: „Es wird für uns schwer genug werden. Aber natürlich hoffe ich, dass wir gewinnen.“