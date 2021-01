Osterholz-Scharmbeck. Halil Ölge ist traurig. Die Corona-Pandemie und die damit deutschlandweit verbundenen Bestimmungen riefen den Trainer des Fußball-Kreisligisten Barisspor auf den Plan, den 9. Baris-Cup für Herrenmannschaften abzusagen. Angedacht war der Wettbewerb für Sonnabend, 23. Januar 2021, in der Kreissporthalle am Gymnasium. Beim 8. Baris-Cup zwang der SV Blau-Weiß Bornreihe II den SV Lilienthal-Falkenberg im Finale mit 2:1 in die Knie. Mit dem Verzicht des Hallenturniers 2021 entgeht dem Kreisstadtklub zugleich eine wichtige Einnahmequelle.

Mehrere Sponsoren unterstützten in der Vergangenheit den Budenzauber von Barisspor. „Somit machen wir Miese. Jedes Turnier hat viel Gewinn gebracht. Durch den Baris-Cup konnten wir immerhin fast ein gutes Jahr die Schiedsrichter- und Platzkosten finanzieren“, bedauert Halil Ölge den Ausfall des beliebten Hallenspektakels.