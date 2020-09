Anhaltende Verletzungssorgen und durchwachsene Testspielauftritte haben die Saisonvorbereitung der TuSG Ritterhude geprägt – vor dem Start der Fußball-Bezirksliga 3 liegt noch eine Menge Arbeit vor dem letztjährigen Tabellendritten. „Insgesamt kann man nicht zufrieden sein. Natürlich gab es auch ein paar gute Spiele, mangelnde Einstellung und fehlende Konzentration ziehen sich aber wie ein roter Faden durch die letzten Wochen“, moniert Cheftrainer Bastian Haskamp.

Obwohl seine Mannschaft nach neunmonatiger Pflichtspielpause dem Saisonbeginn herbeisehnen sollte, fehlte so zu oft der nötige Elan. „Vielleicht habe ich auch zu viele Spiele angesetzt, ich dachte aber, dass die Jungs wieder auf Fußball brennen. Wir müssen jetzt schnell den Spaß reinbekommen“, so Haskamp. Negativer Höhepunkt war dabei die jüngste Generalprobe beim Kreisligisten aus Jaderberg, als die Hammestädter nach indiskutabler Leistung mit 3:4 unterlagen. „Das war wirklich unter aller Sau und die Jungs müssen jetzt begreifen, dass es nur mit 100 Prozent geht“, erklärt der Übungsleiter. Nicht nur in diesem Spiel offenbarten die Ritterhuder dabei Probleme im defensiven Umschaltspiel, auch die Raumaufteilung erscheint weiter ausbaufähig.

Angesichts der Personalsituation kommen die Startschwierigkeiten allerdings nicht unbedingt überraschend daher. In der Sommerpause verlor die Haskamp-Formation mit Marcel Meyer, Tobias Böttcher (beide TuS Harsefeld) und Julian Deppe (Rotenburger SV) drei absolute Stützen, zudem fielen in den vergangenen Wochen immer wieder wichtige Akteure aus. Als Ausrede lässt Bastian Haskamp diese Tatsache jedoch nicht gelten.

Nicht nur, weil mit Kevin Müller und Oguzhan Dalan starke Spieler dazugestoßen sind, sondern auch, weil Offensiv-Talente wie Cem Yildirim, Mirko Dressler und Christian Barth einen ordentlichen Schritt gemacht haben. Und natürlich, da mit Merten Hellmann, Calvin Vrampe, Patrick Brouwer oder Niklas Kutz immer noch eine Achse vorhanden ist, die schon in der Landesliga ihre Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte. Abschreiben sollte man die Ritterhuder also definitiv nicht – auch Bastian Haskamp glaubt weiterhin an sein Team. „Die Qualitäten sind ohne Zweifel vorhanden und wir wollen auch in diesem Jahr guten Fußball spielen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann sind wir ein Spitzenteam in dieser Liga. Aber das müssen wir eben in jedem Spiel machen. Ich hoffe, dass ist den Jungs jetzt bewusst“, fordert Coach Haskamp.

Viele Fehler darf man sich in der zweigeteilten Liga nämlich nicht erlauben, will man den anvisierten Sprung in die Meisterrunde schaffen. Dass weiß man auch am Jahnstadion, wenngleich man mit dem Modus nicht wirklich glücklich ist. „Man hat jetzt 18 Spiele, um sich zu qualifizieren. Das nehmen wir so an. Umso wichtiger ist ein guter Start, nach den ersten vier Spielen kann man wohl sehen, wohin die Reise geht“, prognostiziert Bastian Haskamp vor dem Auftakt in Hülsen (Sonntag 15 Uhr). Wohin der Weg der neuformierten Truppe dabei in den nächsten Wochen führt, scheint derzeit eine der spannendsten Fragen in der Bezirksliga 3 zu sein. Wenn die hochveranlagten Kicker ihr Phlegma aus der Vorbereitung nicht ablegen, dann könnte es eine extrem schwierige Runde werden. Gelingt es aber, in den Wettkampfmodus zu schalten, dann ist auch in dieser Saison mit der TuSG Ritterhude zu rechnen.

Weitere Informationen

TUSG RITTERHUDE

Neuzugänge: Meik Jeschin (SVGO Bremen), Oguzhan Dalan (TSV Ottersberg), Ünal Coskun (SV Barisspor), Denis Mukolla (Auslandsaufenthalt), Kevin Müller (FC Hansa Schwanewede), Dennis Obrebski (SV Aschwarden)

Abgänge: Marcel Meyer, Tobias Böttcher (beide TuS Harsefeld), Julian Deppe (Rotenburger SV), Justin Pink (TuSG Ritterhude III), Hendrik Schulz (SV Türkspor)

Restkader: Timm Korge, Calvin Vrampe, Paul Ihongbe, Jan-Luca Gehrmann, Dennis Gachov, Niklas Tröger, Merten Hellmann, Paul Pinkawa, Noah Hilse, Patrick Brouwer, Christian Barth, Niklas Kutz, Cem Yildirim, Marco von Bistram, Janluca Grove, Mirco Dressler

Trainer: Bastian Haskamp

Co-Trainer: Lars Oberdiek, Richard Sass

Betreuer: Martin Haskamp, Maik Tiganj, Bastian Geils

Physiotherapeutin: Michelle Tkacz

Teamärztin: Frauke Thöne

Meisterschaftsfavoriten: keine Angaben

Saisonziel: Aufstiegsrunde