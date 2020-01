Wieder mit von der Partie: VSK-Spielerin Tabea Kuschmitz. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. „Nach einem durchwachsenen Hinspiel hatten wir uns fest vorgenommen, das Rückspiel in eigener Halle deutlicher zu unseren Gunsten zu gestalten“, teilte VSK-Coach Nils Kruse mit. Seine Formation sei auch von der ersten Minute an hoch konzentriert gewesen und habe ihre Stärken geschickt ausgespielt.

„Trotz der etwas längeren Winterpause klappte das Zusammenspiel sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung fabelhaft. Dies führte dazu, dass wir bereits nach wenigen Minuten anfingen durchzuwechseln“, berichtete Kruse. Der Spielfluss sei aber dennoch nie verloren gegangen, sodass sich Spielerinnen wie Karina Bothe und Hannah Joest häufiger als gewohnt ausruhen konnten. „Am meisten freue ich mich darüber, dass sich alle Spielerinnen in die Punkteliste eingetragen haben“, betonte Nils Kruse. Im Angriff sei sein Team auf allen Positionen sehr gefährlich gewesen. Janina Böttjer unter dem Korb, Alena Böttjer von außen sowie Hannah Joest mit starkem Zug zum Korb seien nie zu stoppen gewesen. „Das größte Lob haben sich allerdings die Spielerinnen verdient, die sonst nicht ganz so viel Einsatzzeit bekommen“, versicherte Kruse. Bea und Pauline Hollenbeck, Miriam Eberhard, Tania Brunke sowie nach langer Auszeit Tabea Kuschmitz hätten ein klasse Spiel absolviert.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Karina Bothe (4), Alena Böttjer (12), Janina Böttjer (28), Brunke (1), Bea Hollenbeck (5), Eberhard (4), Pauline Hollenbeck (8), Joest (16), Kuschmitz (6).