War in Bremen-Nord Topscorerin bei den VSK-Basketballerinnen: Hannah Joest (am Ball). (Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Im Spitzenspiel der Bezirksoberliga haben die Basketballerinnen des BC VSK Osterholz-Scharmbeck beim ebenfalls noch ungeschlagenen Team Basketball Lesum Vegesack erstmals mit 39:54 (18:27) den Kürzeren gezogen. „Das erste Mal in dieser Saison sind wir als klarer Außenseiter ins Spiel gegangen. Lesum hat aufgrund der individuellen Klasse auch verdient gewonnen“, zeigte sich BC-VSK-Trainer Nils Kruse als fairer Verlierer. Dennoch sei er mehr als zufrieden damit gewesen, wie sich seine Formation gegen einen Gegner dieses Kalibers verkauft habe. „Wir fühlen uns definitiv nicht wie ein Verlierer“, betonte Kruse. Fast alle Lesumerinnen hätten in der vergangenen Saison noch zwei Ligen und davor teilweise sogar noch höher gespielt.

Die Nordbremerinnen hatten ihre vorausgegangenen Partien im Schnitt mit 55 Punkten Vorsprung zu ihren Gunsten entschieden. „Wir haben uns intensiv auf dieses Spiel vorbereitet und Lesum mehr als einmal, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, vor ernsthafte Probleme gestellt“, versicherte Nils Kruse.

Trotz der Niederlage sei er absolut stolz auf seine Formation, weil diese entschlossen und mit viel Selbstvertrauen den Matchplan umgesetzt habe. „Dies war zweifelsohne ein starkes Spiel von uns. Janina Böttjer sowie Karina und Katja Bothe erkämpften sich durch ihre starke Verteidigung viele Bälle und trugen so dazu bei, dass das Spiel bis zum Schluss offen blieb“, so Kruse. Alena Böttjer habe exzellent Regie im Angriff geführt und Hannah Joest mehr als einmal in Szene gesetzt. Joest war mit 15 Punkten auch VSK-Topscorerin.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Karina Bothe (6), Katja Bothe (6), Alena Böttjer (4), Janina Böttjer (6), Brunke, Simone Dannenbaum (2), Bea Hollenbeck, Pia Hollenbeck, Joest (15).