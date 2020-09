Osterholz-Scharmbeck. „Uns fehlten berufsbedingt und aufgrund von Krankheit einige Spielerinnen“, informierte VSK-Trainer Nils Kruse. Dennoch erspielten sich seine Schützlinge eine frühe Führung und kontrollierten zunächst auch das Geschehen.

„Wie aus dem Nichts verloren wir jedoch zum Ende des ersten Viertels komplett den Faden, was leider bis Spielende anhalten sollte“, teilte Kruse mit. Sein Team habe große Schwierigkeiten gehabt, einfache Würfe zu kreieren, was zum Teil aus Unkonzentriertheiten und aus katastrophalen Fehlpässen resultiert sei. „In der Defense verpassten wir es ein ums andere Mal, die Lücken zu schließen und kassierten so für unsere sonst so starke Verteidigung viele einfache Punkte“, stellte Nils Kruse fest.

Auch im dritten Viertel bekamen die Grün-Weißen die Kontrolle nicht zurück. „Anstatt uns auf unsere Stärken zu besinnen, verloren wir komplett das Spielgeschehen. Wir hatten Glück, dass Alena Böttjer in dieser Phase des Spiels heiß lief und mehrere Körbe in Folge von Außen traf“, gab Kruse zu bedenken. Dieser lobte zudem Youngster Anna-Lucia Hanisch.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Karina Bothe (10), Alena Böttjer (9), Janina Böttjer (12), Brunke, Simone Dannenbaum (2), Hanisch (7), Joest (6), Kuschmitz (5)