Herr Airapetian, sind Sie davon überrascht, dass Ihren Beckedorfern gleich drei Teams das Leben im Kampf um den Aufstieg in der 1. Kreisklasse Osterholz schwer machen?

Wahe Airapetian: Nein. Es sind schon im Wesentlichen die Mannschaften mit uns da oben, mit denen ich auch vorher gerechnet hatte. Überrascht bin ich nur ein wenig vom TSV Meyenburg. Dieses Team überzeugt kämpferisch, wird aber noch einbrechen. Wir sind noch am Anfang der Saison, sodass es noch kein so eindeutiges Bild gibt.

Ja, wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Es freut mich besonders, dass wir so viele Tore erzielt und diese auf viele verschiedene Schützen verteilt haben. Mich ärgert nur die unnötige Niederlage gegen den TSV Meyenburg. Wir müssen noch an unserer Defensive arbeiten.

Es war auf jeden Fall bislang unsere größte Baustelle. Wir haben uns in dieser Hinsicht aber bereits verbessert. Da wir aber eine sehr offensive Philosophie besitzen, sind wir in der Defensive manchmal nach wie vor anfällig. Das betrifft aber nicht nur die Viererkette, sondern die gesamte Mannschaft.

Ja. Wir waren vorher mit Jakob Reinhardt und Edgar Krutsch in der Innenverteidigung zu langsam. Durch unseren Neuzugang Tammo Bode und durch den Abzug von Fabio Forstmann von der Außenverteidigerposition ins Abwehrzentrum verfügen wir dort nun über mehr Tempo. Dafür sind wir aber nun außen nach vorne nicht mehr so gefährlich.

Seine Verletzung ist nun bereits ein Jahr her. Es gibt wohl wegen Corona niemanden, der in einem solch langen Zeitraum weniger Spiele verpasst hat als Levon. Er klagt zwar immer wieder über Wasseransammlungen in seinem Knie, geht aber schon langsam wieder joggen. Er wird beim Restart wieder dabei sein.

Sicherlich gibt es da immer wieder Angebote. Aber Steven kommt es ebenso wie meinem Bruder Levon und Michael Wronski auf den Spaß und den Zusammenhalt an. Ansonsten wären sie auch schon bei einem anderen Klub.

Ja, aber davon war ich auch bereits in der vergangenen Saison überzeugt. Doch da kam uns nach einer Schwächephase Corona in die Quere. Wir hatten deshalb am Ende nicht mehr die Möglichkeit, uns zu verbessern. Daraus haben wir gelernt. Während wir in der vergangenen Saison auf einen Marathon eingestellt waren, vollziehen wir nun einen Sprint und geben in jedem Spiel 100 Prozent, um bei einem möglichen Saisonabbruch auf einem Aufstiegsplatz zu stehen.

Zur Person

Wahe Airapetian (38)

ist seit 21 Jahren als Spieler und seit 2010 auch als Trainer beim SV Grün-Weiß Beckedorf tätig. Der Betriebsleiter eines Sicherheitsdienstleisters war im Jahre 2000 vom Blumenthaler SV zu den Grün-Weißen gewechselt und übernahm dort auch ein Amt als Jugendtrainer.