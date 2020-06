Falkenberg. Bereits nach den stark durch Nieselregen geprägten Einzeln führten die Gäste, die am Ende gerne einen der ersten beiden Tabellenplätze belegen möchten, mit 3:1.

Im Spitzenduell, das sich insgesamt auf hohem Niveau bewegte, agierte Yannick Bastian stark von der Grundlinie. Gerade bei entscheidenden Punkten saß die Vorhand der Falkenberger Nummer eins. „Yannick kam zudem mit der Ungewissheit, ob bei dem Wetter weitergespielt werden könnte, besser zurecht als sein Kontrahent“, empfand Bastians Mannschaftskollege Lennart Riemann.

Dieser profitierte in seinem eigenen Match von einer knapp einstündigen Regenunterbrechung, vor der er 1:4 hinten gelegen hatte. Zwar gab Riemann den ersten Durchgang später dennoch mit 3:6 ab, steigerte sich jedoch in der Folge. Allerdings nicht beim Aufschlag, denn in einem wahren Break-Festival reichte dem Falkenberger ein einziges, gewonnenes Service-Game, um den zweiten Satz für sich zu entscheiden. Im entscheidenden Durchgang schaffte es Riemann erfolgreich, in den Kopf seines Gegenübers vorzudringen: „Ich habe nun eher versucht, den Ball im Spiel zu halten und ihn auch mal mit einem Slice zu locken.“ An Position drei zeigte Niklas Hansmann eine beachtliche Frühform. Schnell zog er mit 5:0 davon und dominierte mit einem herausragenden Winkelspiel auch im Anschluss beinahe nach Belieben. Den Gegenzähler im Einzel ließ der viel mit sich hadernde Alexander Turban zu. Zwischenzeitlich baute er die Punkte im zweiten Satz (6:2) gut auf, ließ allerdings letztlich die Konstanz vermissen. Gerade am Ende ging Turban zu eilig aufs Ganze, sodass viele seiner Schläge im Netz landeten.

Im extrem einseitigen Doppeln markierten Lennart Riemann und Niklas Hansmann gemeinsam den Siegzähler. Gute Kommunikation und Netzarbeit zeichneten das TCF-Duo aus, das beim Stand von 6:0 und 5:0 überhaupt erst ein Spiel abgab. „Das war ein gelungener Start“, freute sich Lennart Riemann, der auf tiefem Platz und mit langsamen Bällen noch nicht das beste Tennis seines Teams erwarten konnte. Motivationsprobleme hatte Riemann angesichts einer Spielzeit ohne Auf- und Absteiger im Gästequartett zudem nicht festgestellt: „Spätestens auf dem Platz war es wie immer, dann ist jeder fokussiert und spielt auch persönlich für seine eigene Bilanz.“

Bremer TC – TC Falkenberg II 2:4

Jetschke – Bastian 3:6, 4:6; Bäckermann – Riemann 6:3, 3:6, 4:6; Eggers – Hansmann 3:6, 3:6; Lübke – Turban 6:2, 2:6, 6:1; Jetschke/Bäckermann – Bastian/Turban 6:1, 6:1; Eggers/Meyer – Riemann/Hansmann 0:6, 2:6 FM