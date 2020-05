Osterholz-Scharmbeck. Simon Gelhaus darf im kommenden Spieljahr im Herrenbereich Punktspiele bis zur Bezirksliga Lüneburg sowie im Frauen- und Jugendbereich sogar Begegnungen bis zur Niedersachsenliga pfeifen. Der 24-jährige Unparteiische des VSK Osterholz-Scharmbeck war erst im November 2019 vom TuS Frisia Goldenstedt (Kreis Vechta) in den Kreis Osterholz gewechselt. „Das war so ein bisschen das Ziel“, sagte Gelhaus nach seiner Beförderung und Aufnahme in die Bezirksliste. Eigentlich wäre für den Aufstieg auch ein Eignungstest erforderlich gewesen.

Durch die Corona-Pandemie fielen die für den 25. April und 9. Mai terminierten Leistungsprüfungen in Selsingen (Kreis Rotenburg) aus. Der Bezirksschiedsrichterausschuss lässt die talentierten Regelhüter nun ohne Eignungstest aufsteigen. Für insgesamt 17 Schiedsrichter aus den neun Kreisen des Bezirks Lüneburg segnete Bezirksschiedsrichterobmann Berthold Fedtke (Sittensen) den Aufstieg ab. Mit den 17 Aufsteigern soll auf Bezirksebene die Lücke geschlossen werden, die 18 aus unterschiedlichen Gründen ausgeschiedenen Referees hinterlassen werden. Simon Gelhaus, der in Garlstedt wohnt, leitete im Bezirk Weser-Ems bereits Spiele auf Bezirksebene und im Jugendbereich sogar bis zur Niedersachsenliga.