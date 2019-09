Traf zum 7:0: Azad Kurnaz. (Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 seinen Befreiungsschlag gelandet und den ersten Dreier der Saison eingefahren. Beim 8:0 (3:0)-Triumph über einen am Ende völlig desolaten TSV Achim schossen sich die Spieler von Trainer Oliver Schilling den Frust der ersten drei Saisonspiele von der Seele, in denen die Kreisstädter auch durchaus überzeugt, sich aber noch nicht belohnt hatten. Das holte der VSK nun eindrucksvoll nach.

„Der Sieg ist am Ende sicher ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen. In der zweiten Halbzeit hat es uns der Gegner wirklich einfach gemacht“, sagte Schilling, der seine Schützlinge aber ausdrücklich dafür lobte, dass diese die sich bietenden Chancen konsequent nutzten. Dabei musste die Schilling-Elf 30 Minuten mächtig arbeiten, um das Abwehrbollwerk der Achimer zum ersten Mal zu knacken. Zudem bedurfte es dazu einen Foulelfmeter. Tjerk Johannsen wurde von den Beinen geholt, Ali Dag verwandelte sicher zur VSK-Führung.

Spätestens mit dem Doppelpack von Patrick Hirsch (39./41.) war die Partie frühzeitig gelaufen, beide Tore waren ansehnlich herausgespielt. Die Frage war, ob die Hausherren den notwendigen Fokus und die geforderte Ernsthaftigkeit für die im Prinzip schon gelaufenen Partie aufbringen würden – konnten sie aber. Allerdings dauerte es erneut 30 Minuten, bis die Grün-Weißen wieder jubeln durften. Steffen Brünjes war nach einer Ecke zur Stelle und drückte einen abgefälschten Schuss des enorm laufstarken Maximilian Dohme über die Linie.

Mit diesem Treffer ergaben sich die Gäste endgültig ihrem Schicksal. „Ich kann die ganzen Ausfälle einfach nicht kompensieren, und die Spieler auf dem Platz waren nicht handlungsschnell genug“, sagte TSV-Trainer Sven Zafelberg. So nutzte der VSK die verbleibenden 15 Spielminuten für vier weitere Treffer. Patrick Hirsch (78.), Ben-Marlin Jessop mit einem herrlichen Kopfballtreffer im Anschluss an eine Leskow-Ecke (82.), Azad Kurnaz (84.) und erneut 8:0 Ali Dag mit einem herrlichen Lupfer (88.) sorgten für den Endstand.

„Ich hoffe, dass sich die Jungs damit endlich freigeschossen haben“, sagte Oliver Schilling nach dem unterhaltsamen Torfestival, das die Kreisstädter auf Platz neun der Tabelle katapultierte.