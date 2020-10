Worpswede. Garantin für zumindest einen Punkt war Tuija Behrens, die im oberen Paarkreuz zweimal erfolgreich war und in ihren Matches die Eröffnungen ihrer Gegnerinnen mit druckvollen Vorhandschüssen konterte sowie ihre Noppe taktisch clever einsetzte. Ebenfalls in guter Form präsentierte sich Leni Struß, die im Schlüsselspiel gegen Franziska Bartl, mit der sie zuletzt einen TTVN-Lehrgang besucht hatte, beim 1:3 in den entscheidenden Phasen allerdings etwas überspielt wirkte und nicht die nötige Spannung aufbauen konnte.

TSV Worpswede – Hundsmühler TV 4:4

Buck – Herrmann 3:1 (11:4, 11:6, 10:12, 11:9); Behrens – Runge 3:2 (11:8, 8:11, 13:11, 6:11, 11:8); Struß – Bartl 1:3 (8:11, 9:11, 11:4, 4:11); Wells – Baum 0:3 (8:11, 5:11, 10:12); Buck – Runge 0:3 (11:13, 6:11, 4:11); Behrens – Herrmann 3:0 (11:4, 11:9, 11:9); Struß – Baum 3:0 (11:7, 11:8, 11:7); Wells – Bartl 0:3 (2:11, 4:11, 1:11) FM