VSK-Winterzugang Bonce Ciftci (hier noch im Pennigbüttel-Trikot) erzielte einen sehenswerten Treffer. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat mit einem 5:0 (1:0)-Erfolg im Vorbereitungsspiel auf die Restrunde in der Fußball-Bezirksliga 3 beim Bremer Landesligisten DJK Germania Blumenthal aufhorchen lassen.

Ben-Marlin Jessop brachte den Gast im ersten Durchgang mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war eine schöne Kombination über Dennis Knecht und Patrick Hirsch. Auch das 2:0 fädelte Patrick Hirsch mit einem Querpass auf Luca Mischnick ein (59.). „Das hat Luca ganz cool gemacht“, freute sich VSK-Coach Oliver Schilling. Beim 3:0 beförderte Bonce Ciftci das Leder aus 18 Metern genau oben rechts in den Knick. Sogar aus 40 Metern war Benjamin Knecht nach 86 Minuten zum 4:0 erfolgreich. Der VSK-Akteur profitierte dabei davon, dass DJK-Torwart Carlos Obiegly sein Gehäuse verlassen hatte. Nach einem Zuspiel von Evenagelos Liouras setzte Dustin Hirsch in der letzten Minute den Schlusspunkt zum 5:0.

Bonce Ciftci (Pfosten) und Luca Mischnick (Latte, Abseitstor) hätten das Ergebnis sogar noch höher ausfallen lassen können. „Unsere Leistung war okay“, stellte Schilling abschließend fest. Sein Keeper Malte Vollstedt hatte mit einer starken Parade im ersten Abschnitt noch einen Gegentreffer verhindert.