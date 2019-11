Osterholz-Scharmbeck. Unfreiwillig reiht der VSK Osterholz-Scharmbeck in der Fußball-Bezirksliga 3 Lüneburg Niederlage an Niederlage. Beim TSV Bassen handelten sich die Schützlinge von Trainer Oliver Schilling eine deftige 1:7 (0:2)-Packung ein. Dean Leskow markierte den Ehrentreffer für das Schlusslicht.

Die Platzverhältnisse ließen im Stadion am Klosterholz keinen Spielbetrieb zu. So machte sich der VSK Osterholz-Scharmbeck kurzerhand auf zum TSV Bassen. Dort fanden die Kreisstädter gute Platzverhältnisse vor. Mit der Taktik, den Gegner kommen zu lassen und tiefer zu verteidigen, begegneten die Gäste den Grün-Roten. Das Konzept wurde bereits nach 14 Minuten über den Haufen geworfen. Schiedsrichter Marcel Baack (FC Oste/Oldendorf), der in der Partie gegen die VSK-Trainer Oliver Schilling und Frank Müller die Gelbe Karte zückte, verhängte nach dem Einsteigen von VSK-Torwart Michel Stelljes einen Foullfmeter gegen die Grün-Weißen. „In meinen Augen war es kein Strafstoß“, vertrat VSK-Co-Trainer Frank Müller eine andere Meinung als der Unparteiische. Luca-Ramon D’Agostino scherte sich wenig darum und versenkte den Foulelfmeter (14.).

Luca Bischoff erhöhte mit der Fußspitze bis zur Pause auf 2:0 (42.). Dem Gast war eine leichte Verunsicherung anzumerken. „In den Köpfen setzte so eine Sperre ein“, umschrieb Frank Müller das fehlende VSK-Selbstvertrauen. Daniel Wiechert (57., 82., 87.), Luca Schnakenberg (61.) und Luca Bischoff (77.) schraubten das Resultat im weiteren Spielverlauf noch deutlich in die Höhe.

Dean Leskow stellte mit einem platzierten Fernschuss den Ehrentreffer sicher (70.). Luca Mischnick vergab eine weitere hochkarätige Gäste-Torchance. „Trotz allem hauen die Jungs alles rein“, war Frank Müller weit davon entfernt, seine Mannschaft trotz des eindeutigen Ergebnisses hart zu kritisieren. Dies galt auch für Michel Stelljes als Stellvertreter zwischen den Pfosten. „Michel kannst du keinen Vorwurf machen. Er hat noch ein paar Bälle gut gehalten“, nahm der VSK-Co-Trainer seinen Schlussmann in Schutz. Ohne ihn wäre es wohl noch deutlicher geworden.