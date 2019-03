Besonders Stendorfs Svenja Belgardt hatte mit den ungewohnten Lichtverhältnissen in Hollen zu kämpfen. (S. Brockmann)

Ritterhude/Stendorf. Die TuSG Ritterhude II zog sich jedoch beim 3:8 zu Hause gegen Spitzenreiter Dahlenburger SK ebenso ordentlich aus der Affäre wie der FSC Stendorf, der beim TSV Hollen II mit 2:8 die Niederlage zumindest halbwegs im Rahmen hielt. Beide Teams scheinen ohnehin nicht mehr in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden.

TuSG Ritterhude II – Dahlenburger SK 3:8: Die Gäste, die noch jeden Zähler im Titelrennen benötigen, wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und lagen schnell beruhigend mit 6:1 in Führung. Bei den Hammestädterinnen machte sich auch das Fehlen der nach wie vor verletzten Bianca Hampel und von Cornelia Kuhangel bemerkbar. Dennoch kam der schnelle Rückstand unglücklich aus Sicht der TuSG zustande. Christiane Pelka hatte sowohl im Doppel an der Seite von Katrin Monsees die Chance auf einen weiteren Zähler als auch im Einzel gegen Anja Scholz, das sie nach einer 2:1-Satzführung noch aus der Hand gab.

Besser machte es Katja Schneider, die einmal mehr in der Ritterhuder Reserve aushalf, Iris Schmidt trotz zwischenzeitlicher Konzentrationsschwächen niederrang und lange Zeit für das einzige Highlight aufseiten der Gastgeberinnen sorgte. In der Endphase der Partie stellte Katrin Monsees noch einmal ihre momentan gute Verfassung unter Beweis, und auch Kerstin Schröder durfte in einem Fünfsatzkrimi und nach vielen längeren Ballwechseln gegen Iris Schmidt jubeln. Den Unterschied machte an diesem Nachmittag aber einmal mehr Dahlenburgs Regionalliga-erprobte Kerstin Walter (Saisonbilanz: 36:1 Einzel), die sage und schreibe die Hälfte aller Punkte ihrer Mannschaft beisteuerte.

TSV Hollen II – FSC Stendorf 8:2: Ungewohnte Begebenheiten charakterisieren ein echtes Auswärtsspiel. Mit eben solch einem hatte es der FSC beim Tabellenvierten Hollen zu tun, in dessen Halle vor wenigen Monaten neue LED-Lampen installiert wurden und für ungewöhnliche Lichtverhältnisse sorgten. „Damit hatten wir allesamt ziemliche Probleme. Wenn Svenja Belgardt beispielsweise den Ball beim Aufschlag hochwarf, hat sie nur noch Sterne gesehen“, nahm Melanie Scholze es mit Galgenhumor. Zudem haderten die Gäste mit vielen gegnerischen Netz- und Kantenbällen, die so manchen engen Durchgang entschieden.

„Es war einfach ein rundum gebrauchter Tag“, empfand Scholze, die natürlich gerne noch ein paar Punkte mehr entführt hätte. So blieb es beim Doppelzähler von Inge Kaune und Silke Niebank, die nach 0:2-Satzrückstand eine starke Aufholjagd hinlegten. Darüber hinaus gestaltete Svenja Belgardt das Spitzenduell mit Hollens Sandra Böhlken siegreich (3:0). „Ich hoffe dennoch nicht, dass wir noch mal in Gefahr geraten“, zeigte sich Melanie Scholze angesichts einiger noch lösbarer Aufgaben im Restprogramm optimistisch.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude II – Dahlenburger SK 3:8: Pelka/Monsees – Schmidt/Sander 2:3 (12:10, 1:11, 10:12, 11:6, 6:11); Schneider/Schröder – Walter/Scholz 1:3 (8:11, 6:11, 11:9, 4:11); Schneider – Schmidt 3:2 (11:6, 12:10, 3:11, 8:11, 11:5); Schröder – Walter 0:3 (4:11, 3:11, 10:12); Pelka – Scholz 2:3 (21:19, 6:11, 11:9, 6:11, 4:11); Monsees – Sander 1:3 (5:11, 9:11, 11:6, 8:11); Schneider – Walter 0:3 (3:11, 4:11, 6:11); Schröder – Schmidt 3:2 (8:11, 11:6, 11:8, 7:11, 11:5); Pelka – Sander 1:3 (11:6, 8:11, 5:11, 9:11); Monsees – Scholz 3:0 (11:7, 12:10, 11:6); Pelka – Walter 1:3 (5:11, 3:11, 13:11, 6:11)

TSV Hollen II – FSC Stendorf 8:2: Sylvia Gollin/Pia Gollin – Kaune/Niebank 2:3 (11:8, 11:3, 5:11, 3:11, 7:11); Hollmann/Grottian – Belgardt/Scholze 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:6); Böhlken – Kaune 3:1 (11:6, 11:7, 10:12, 11:9); Hollmann – Belgardt 3:0 (11:6, 18:16, 11:7); Sylvia Gollin – Niebank 3:0 (11:5, 11:7, 14:12); Grottian – Scholze 3:0 (12:10, 14:12, 11:8); Böhlken – Belgardt 0:3 (9:11, 8:11, 8:11); Hollmann – Kaune 3:0 (11:3, 12:10, 11:8); Gollin – Scholze 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:8); Grottian – Niebank 3:1 (9:11, 11:8, 11:3, 11:6) FM