Benjamin Duray, hier auf einem Archivbild als Trainer der TSG Neustrelitz, ist ab sofort bei Oberligist FC Hagen/Uthlede unter Vertrag. (imago sportfotodienst)

Hagen. Das ging schnell. Extrem schnell. Erst am Sonntagabend war Carsten Werde von seinem Posten als Trainer bei Fußball-Oberligist FC Hagen/Uthlede zurückgetreten – schon am Dienstag konnte der Verein nun Vollzug in Sachen Nachfolger vermelden. Benjamin Duray ist ab sofort für die erste Herrenmannschaft der Grün-Schwarzen verantwortlich und leitete am Dienstagabend sogar schon zum ersten Mal das Training.

(Artikel wird in den kommenden Stunden ständig aktualisiert)