Falkenbergs Petra Bergmann. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz. Das umkämpfte Derby beim FC Hambergen gewann das Team um Spitzenspielerin Jessica Lindemann mit 7:5. Im Keller holte Aufsteiger TSV Dannenberg durch ein 6:6 beim TSC Steinbeck/Meilsen den ersten Zähler.

FC Hambergen – TV Falkenberg 5:7: Während Joanna Hahn nach ihrer Knieverletzung noch hofft, um eine Operation herumzukommen, stand Stefanie Nolte nach ihrer abgeklungenen Zehenblessur wieder in der Aufstellung der Gastgeberinnen. Hambergens Nummer eins brachte ihr Team trotz Trainingsrückstands gegen Petra Bergmann gar mit 1:0 in Führung, dann aber übernahm der TVF das Zepter. Angeführt von Jessica Lindemann, die an diesem Abend stark auftrumpfte und ungeschlagen blieb, setzte sich das erfahrenere Team nun zwischenzeitlich mit 4:1 ab. Doch die „Zebras“ gaben nicht auf und schafften postwendend den Ausgleich, auch weil Daniela Lilienthal sich mit ihren Offensivschlägen in vier Durchgängen gegen Daniela Linden durchsetzte. Falkenbergs Neuzugang revanchierte sich in den anschließenden Überkreuzpartien jedoch durch ein 3:1 gegen Stefanie Nolte mit dem entscheidenden „Break“. Petra Bergmann machte letztlich den Auswärtssieg in einem Fünfsatzkrimi perfekt. Das Match gegen Nane Grotheer glich ab dem dritten Abschnitt einem Nichtangriffspakt und war geprägt von langen Schupfduellen, „bis sich doch mal jemand zum Topspin durchgerungen hat“ (Daniela Lilienthal). Mit dem besseren Ende für die routinierte Falkenbergerin.

TSC Steinbeck/Meilsen – TSV Dannenberg 6:6: Mit einer 5:1-Bilanz legte das obere TSV-Paarkreuz den Grundstein für den ersten Landesligazähler in der Geschichte des Klubs. Zweifellos zeigte Ulrike Wedde ihre bis dato beste Saisonleistung. Die Kapitänin spielte in all ihren drei Einzeln ihre Erfahrung aus und besaß zudem eine geringe Fehlerquote. Carola Hubacher ließ jene Souveränität, auch durch unkonzentrierte Phasen in ihrem Spiel, zwar vermissen, punktete aber trotzdem doppelt. Den wichtigen Zähler zum 5:4 gegen Johanna Niepel, die auf der Rückhand mit einer langen Noppe agiert, holte Hubacher in einer echten Geduldsprobe mit einer sehr passiven Spielweise. Die Gäste waren dem Sieg in der Schlussphase deutlich näher. Schließlich hatte beispielsweise Tanja Peters Steinbecks junge Blanca Gomez am Rande einer Niederlage, verlor jedoch die Sätze zwei und vier hauchdünn in der Verlängerung mit 10:12. Parallel verspielte Susanne Schröder eine komfortable 2:0-Satzführung gegen Kristina Rosenberger. „Am Ende kam ihre Gegnerin mit den Angriffsbällen entscheidend durch“, berichtete Dannenbergs Teambetreuer Uwe Stark.

FC Hambergen – TV Falkenberg 5:7

Nolte – Bergmann 3:1 (11:13, 11:8, 11:2, 11:4); Küstner – Lindemann 0:3 (9:11, 7:11, 6:11); Lilienthal – Wangenheim 1:3 (10:12, 11:8, 6:11, 8:11); Grotheer – Linden 2:3 (12:10, 3:11, 9:11, 17:15, 2:11); Nolte – Lindemann 1:3 (3:11, 7:11, 11:9, 9:11); Küstner – Bergmann 3:0 (11:5, 11:8, 11:3); Lilienthal – Linden 3:1 (11:8, 13:11, 9:11, 11:6); Grotheer – Wangenheim 3:2 (11:9, 7:11, 9:11, 11:6, 11:8); Lilienthal – Lindemann 1:3 (11:5, 3:11, 4:11, 4:11); Nolte – Linden 1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 5:11); Küstner – Wangenheim 3:0 (11:9, 11:6, 13:11); Grotheer – Bergmann 2:3 (3:11, 11:5, 11:9, 9:11, 7:11)

TSC Steinbeck/Meilsen – TSV Dannenberg 6:6

Gomez – Wedde 0:3 (12:14, 6:11, 4:11); Rosenberger – Hubacher 0:3 (9:11, 11:13, 8:11); Niepel – Schröder 3:1 (9:11, 11:2, 11:5, 11:4); Gaede – Peters 3:1 (11:5, 6:11, 11:6, 11:3); Gomez – Hubacher 3:0 (11:8, 11:8, 11:8); Rosenberger – Wedde 1:3 (8:11, 14:12, 6:11, 7:11); Niepel – Peters 1:3 (12:10, 9:11, 9:11, 6:11); Gaede – Schröder 3:1 (11:4, 11:6, 9:11, 11:9); Niepel – Hubacher 0:3 (7:11, 5:11, 8:11); Gomez – Peters 3:1 (11:3, 12:10, 11:13, 12:10); Rosenberger – Schröder 3:2 (7:11, 9:11, 11:7, 11:9, 11:6); Gaede – Wedde 1:3 (13:15, 6:11, 11:9, 10:12) FM