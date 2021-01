Beverstedt. „Zum Ende des Jahres 2020 als auch zu Beginn dieses Jahres konnte ich in meiner Funktion als Teammanager einige Telefonate mit unseren U19-Spielern vom JFV Biber führen und sie mit unseren Vorhaben und Zielen für uns überzeugen“, informiert SG-Abwehrchef und Teammanager Dennis Schäfer.

Die A-Junioren sollen den Klassenprimus von der kommenden, noch ungewissen Vorbereitung auf die Restrunde an verstärken. „Sie werden den Konkurrenzkampf im Team befeuern“, ist sich Schäfer sicher. Einige von ihnen werden trotzdem die Spielzeit in den JFV-U19-Mannschaften beenden und dann aller Voraussicht nach ab Sommer fest zum Team von Trainer Ingo Weber stoßen. „Mit Ingo Weber und Co-Trainer Jörn Schrupin im Gespann erhoffe ich mir von den jungen Spielern, dass diese sich mit ihren individuellen Stärken einbringen und der Mannschaft somit helfen werden“, sagt Dennis Schäfer. Die Spieler sollen aus seiner Sicht auch über eine möglichste lange Dauer ein Teil der ersten Herren der Spielgemeinschaft werden. Für das Mittelfeld sind dabei Jon Rugovaj, Tim Vetter, Halljim Bitici und Mahmoud Alali vorgesehen. Lukas Klawitter ist Stürmer, Maurice Hartmann Torwart. Leon Volz kann vielseitig in der Abwehr oder im Mittelfeld eingesetzt werden.