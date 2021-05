Wie geht es weiter im Jugendfußball? (Uwe Anspach)

Der Fußball-Bezirksjugendausschuss hat die Saisonplanung 2021/22 in Angriff genommen. Die Corona-Pandemie gleicht für die Funktionäre einer Rechnung mit mehreren Unbekannten. Die Staffelleiter haben sich in einer Videokonferenz darauf verständigt, zum Bezirkspokal zurückzukehren und den Spielbetrieb der U14-Junioren in der Herbstserie auszusetzen.

„Wir schieben alle Mannschaften einen Jahrgang hoch. Das Problem ist die U14“, umreißt Bezirksjugendobmann Uwe Norden (Verden) die Planungen auf Bezirksebene. Der Bezirksjugendausschuss (BJA) sieht sich dazu veranlasst, eine Halbserie lang auf den jüngeren C-Junioren-Jahrgang (U14) zu verzichten. Die Funktionäre, darunter A-Jugend-Staffelleiter Karl-Heinz Ewald (Osterholz-Scharmbeck), wollen damit den Vorgaben des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), die nach dem Saisonabbruch 20/21 weder Auf- noch Absteiger vorsehen, Rechnung tragen. Die neun Kreise des NFV-Bezirks Lüneburg haben ohnehin bei den U14-Junioren in der kurzen Spielzeit bis zum erneuten Lockdown keine Aufsteiger ermittelt. Zur Frühjahrsserie 2022 sollen dann bei der U14 aus jedem Kreis zwei Mannschaften aufsteigen, um mit insgesamt 18 einen Spielbetrieb zu bilden.

Der Kreisfußballverband Osterholz spielte in der abgebrochenen Saison 20/21 mit elf Jugend-Mannschaften auf Bezirksebene. Der SV Blau-Weiß Bornreihe, SV Lilienthal-Falkenberg und der VSK Osterholz-Scharmbeck scheiden mit ihrem Team aus der U19-Landesliga aus, wandern in den Herrenbereich über. Bei entsprechender Meldung würden so in der Herbstserie 2021 allenfalls nur noch acht Vertretungen aus dem OHZ-Kreis auf Bezirksebene verbleiben. Darunter sind mehrere Formationen, die in der kurzen Herbstserie 2020 einen ganz schweren Stand hatten. „Wenn es geht, würden wir unsere Mannschaft aus der Landesliga zurückziehen“, merkt Trainer Marco Nürnberg (JSG Steden/Hambergen) an. Seine U16 verzeichnete als Aufsteiger in vier Spielen eine ernüchternde Bilanz (1:29 Tore, null Punkte). Laut NFV-Beschluss darf es aber keine Auf- und Absteiger geben. „Wir müssen die Jugendlichen überzeugen. Wenn es nicht anders geht, müssen wir da durch“, sagt Nürnberg. Das Meldefenster für die neue Spielserie ist für die Vereine bis zum 30. Juni geöffnet. Erst dann besteht die Gelegenheit, die Staffeleinteilung der Mädchen (C- und B-Juniorinnen) und Jungen (U15- bis U19-Junioren) zu forcieren. Der VSK Osterholz-Scharmbeck stellt nach dem altersbedingten Ausscheiden der U19-Junioren mit dem U17-Landesligisten nur noch eine Mannschaft im Nachwuchsbereich auf Bezirksebene.

„Es wäre ein bisschen besser gewesen, wenn wir nicht die Jahrgangsmannschaften gehabt hätten“, findet Jugendbetreuer Michael Jänichen. Seit 2010 spielt der NFV-Bezirk Lüneburg inzwischen schon im Jungenbereich mit Jahrgangsteams. Der ehemalige VSK-Jugendleiter sorgt sich derweil um die Zukunft der Nachwuchskicker. „Die große Frage ist, wie viele Kinder kommen wieder? Die Auswirkungen von Corona werden wir erst später merken“, meint Jänichen. Vor einer Herkulesaufgabe spricht auch Burkhard Wengorz. „Das Problem ist, bei null anzufangen und die Kinder zu begeistern. Jeder Verein hat damit zu kämpfen, intakte Mannschaften zu bekommen“, wirft der Jugendleiter des SV Lilienthal-Falkenberg ein. Der SV Lilienthal-Falkenberg mischt 21/22 in der U16 Bezirksliga mit.

Der BJA-Entwurf sieht zudem vor, zur neuen Saison den Bezirkspokal wieder aufleben zu lassen. 2019/20 wurden die Wettbewerbe wegen der Pandemie abgebrochen. 2020/21 verzichtete der Ausschuss auf eine Austragung der acht Konkurrenzen (C- und B-Juniorinnen, U14 bis U19). Die U14-Junioren sollen den Bezirkspokalwettbewerb erst zur Frühjahrsserie 2022 aufnehmen.