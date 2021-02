Freut sich auf zwei neue Spieler: FC-Coach Timo Schneider. (CARMEN JASPERSEN)

Die Personalplanungen beim FC Hansa Schwanewede sind so gut wie abgeschlossen. Man befinde sich noch in losen Gesprächen, verrät Trainer Timo Schneider, sagt aber auch: „Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so viel zu machen.“ Bis auf Jerome Schröder (hört im Sommer auf) und zwei „Unschlüssigen“ (Schneider: „Sie machen ihre Entscheidung davon abhängig, ob wir die Klasse halten oder nicht“) habe der gesamte Kader im Januar seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Zudem hat sich der FC Hansa mit zwei weiteren Akteuren verstärkt.

So ist Julian Steinforth vom Blumenthaler SV II gekommen. „Er hat bereits Jugend-Regionalliga gespielt und wird uns mit Sicherheit weiterhelfen“, meint der Hansa-Coach. Und außerdem schließt sich Ahmet Eren dem Bezirksligisten an. Eren pausierte zwar bis zuletzt, sammelte bei der SG Aumund-Vegesack aber bereits höherklassige Erfahrung in der Bremen-Liga.