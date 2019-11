Bremen-Liga: „Jetzt kommen die Teams, die uns liegen“, zeigt sich Ugur Biricik vor dem Auswärtsspiel seines SC Borgfeld beim TuS Schwachhausen zuversichtlich. Während sich das Team gegen Klubs aus der unteren Tabellenhälfte zuweilen schwertut, zeige es gegen die Topteams in der Regel ordentliche Leistungen. Zwar seien die Gäste „klarer Außenseiter“, betont der Trainer, „aber wenn wir konzentriert verteidigen und mutig nach vorne spielen, werden wir unsere Chancen bekommen“. Diese Chancen nutzen, die Räume eng machen und von Beginn an auf dem Platz sein – das ist die Devise, sagt Biricik und fügt an, „dass wir frei aufspielen und eigentlich nur gewinnen können“. Dem Trainer stehen bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler beim Tabellenzweiten zur Verfügung. „Die Spieler sind bereit und freuen sich auf das Spiel“, versichert Biricik.

Sonntag, 13 Uhr, SPA Schwachhausen