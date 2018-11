„Wir haben relativ viel Werbung gemacht“, sagt Hellingsts Vorsitzender Andreas Schwenzfeier. Das Publikum darf sich auf schnelle Rennen freuen. „Die Strecke ist derzeit so hart und glatt wie eine Autobahn“, informiert Schwenzfeier.

Los geht es am Sonnabend um 10 Uhr mit dem Freien Training. Über das anschließende Zeittraining tasten sich die etwa 100 Fahrer aus weiten Teilen Deutschlands dann um 15.30 Uhr an den ersten Vorlauf für die Jugendklasse heran. Insgesamt können zwölf verschiedene Klassen bestaunt werden. Um 18 Uhr sollen dann die Langstreckenrennen über die Bühne gehen. Dabei absolvieren die Jugendlichen 15 Minuten und zwei zusätzliche Runden. Besonders hart sind die Anforderungen an das Material bei den Erwachsenen mit 40 Minuten Fahrtzeit und zwei weiteren Runden. „Diese Fahrer starten in einer eigenen Meisterschaft und bauen ihre Fahrzeuge auch speziell für die Langstrecke auf“, erklärt Andreas Schwenzfeier.

Gefragt sei also nicht zuletzt die Ausdauer der Fahrzeuge. Aus dem eigenen Verein wird voraussichtlich Carsten Breden mit seinem VW Golf I an den Start gehen. Am Sonntag beginnen die ersten Rennen bereits um 9 Uhr. „Der Sonntag ist unser Haupttag“, lässt Andreas Schwenzfeier wissen. Von 16.30 Uhr sollen die Super-Finals über die Bühne gebracht werden. Das abschließende Finale bestreiten die Spezial-Crosser gegen 17.15 Uhr. Den Spezial-Cross-Klassen gehören auch die Lokalmatadoren Kay Schuckert, Thomas Hohnholt und Rene Sadewasser an. Mit Moris Fettweiß plant ein weiterer Hellingster seinen Start in der Tourenwagen-Klasse. Er fährt dabei in einem Audi V 8 um Punkte. „Wenn es vorher nicht zu viel regnet, werden wir ideale Bedingungen am Birkenring vorfinden“, verspricht Andreas Schwenzfeier.