Herr Fischer, 26 eigenen Treffer stehen 21 Gegentreffer gegenüber. Das spricht für Spektakel. Ist das so gewollt?

Björn Fischer: Nein. Wir befinden uns nach dem Zusammenschluss aus erster und zweiter Mannschaft noch in der Findungsphase. Für das zweite Team war der gegnerische Druck in der 2. Kreisklasse nicht so groß wie jetzt. Deshalb müssen wir in dieser Hinsicht noch zusammenwachsen. Das war zum Schluss schon besser. Aber wenn es wieder losgeht, fangen wir wieder bei null an. Unser Motto lautet aber auf jeden Fall nicht, dass wir hinten ruhig viele Gegentore bekommen können, solange wir vorne nur ausreichend Treffer erzielen.

Wir hatten uns vor der Saison einen Mittelfeldplatz vorgenommen. Jetzt stehen wir auf Platz neun. Insofern sind wir mit der Entwicklung auch zufrieden. Wir kassieren aber eben deutlich zu viele Gegentore.

Bei uns ist eine große Spielfreude zu sehen, wenn wir uns von hinten nach vorne spielen. Diese Spielfreude müssen wir nun auch im Spiel nach hinten entfachen. Da müssen wir ansetzen. Die Verteidigung fängt dabei nicht erst am eigenen 16-Meter-Raum an. Jeder Spieler muss sich vielmehr den Allerwertesten aufreißen, um den Gegner zu stoppen.

Da ist vor allem Marcus Brinkwirth zu erwähnen, der uns aus dem ersten Team geblieben ist und sich gut auf die Spieler der zweiten Mannschaft eingestellt hat. Auch Denis Cordes hat uns natürlich mit seinen 16 Saisontreffern geholfen. Ich möchte aber auch unseren Sechser Torben Voß loben, der regelmäßig zweimal in der Woche am Training teilgenommen hat und sehr willensstark ist.

Wir möchten weiter zusammenwachsen und möglichst noch ins obere Drittel hochrücken. Das müsste aus meiner Sicht auch machbar sein. Für mehr müsste die Eigeninitiative vieler Spieler aber größer werden.

Der Wechsel macht uns bei unseren Ambitionen natürlich ein wenig einen Strich durch die Rechnung. Denis hat aber das Talent und sollte es daher auch ruhig zwei Klassen höher probieren. Wir legen ihm deshalb auch keine Steine in den Weg. Ich hoffe nur darauf, dass Denis auch regelmäßig spielt, weil er dies aus gesundheitlichen Gründen muss. Ohne ihn wollen wir uns neu aufstellen und möglichst weiter oben angreifen. Für den Aufstieg sind aber noch zu viele Mannschaften besser als wir. Wenn wir aber die Chance hätten, würden wir uns nicht dagegen wehren und sicherlich noch einen Zahn zulegen.

Zur Person

Björn Fischer (37)

löste in der der Winterpause der vergangenen Saison den langjährigen Coach Werner Thoden bei der SG Ohlenstedt/Garlstedt ab. Fischer hatte zuvor das zweite SG-Team trainiert und ist in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung tätig.