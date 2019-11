Bokel. „Das war ein Satz mit x und die Enttäuschung ist riesig. Die Köpfe sind einfach nicht frei. Wir nehmen uns viel vor und werfen nach fünf Minuten alles über den Haufen. Irgendwie müssen wir die letzten Spiele überstehen und uns dann neu aufstellen“, erklärte MTV-Spielertrainer Sebastian Winckler. Besonders ärgerte ihn die Entstehung des frühen Rückstands: Nach einem Einwurf ließ sich Lukas Rademacher zu einem völlig unnötigen Foul hinreißen, der anschließende Freistoß wurde am zweiten Pfosten ohne echte Gegenwehr über die Linie gedrückt (5.).

In der Folge war dem Letzten das Engagement nicht abzusprechen, derzeit fehlt der Winckler-Truppe aber das nötige Quäntchen Glück. Ein Kopfball von Marius Rebien wurde so gerade noch pariert, der enteilte Tom Ellefsen wurde außerdem in letzter Sekunde zurückgepfiffen, weil er angeblich im Abseits stand. Auf der anderen Seite übersah der Referee dagegen wenig später eine glasklare Abseitsstellung. Joel Prehn konnte nur noch foulen, den fälligen Strafstoß nutzte Philipp Reinecke eiskalt zum 2:0 aus (34.).

„Das ist eine unfassbare Szene, der Spieler steht gefühlt 18 Meter im Abseits. Es kommt aktuell alles zusammen“, haderte Winckler. Niko Sperl hatte in der 75. Minute noch die beste Gelegenheit zum Anschlusstreffer, stattdessen schraubten die Gäste das Ergebnis noch in die Höhe.