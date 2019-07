Nächste Pokalrunde erreicht: Mirko Wellers vom MTV Bokel. (Guido Specht)

Bokel. Trotz einiger Personalsorgen hat der MTV Bokel die erste Hürde im Fußball-Bezirkspokal souverän genommen: Beim klassentieferen TSV Altenwalde wurde das Team aus der Bezirksliga Lüneburg 4 seiner Favoritenrolle am Ende vollauf gerecht und siegte verdient mit 5:2 (3:0). Dementsprechend erfreut zeigte sich MTV-Spielertrainer Sebastian Winckler im Anschluss.

„Ich bin absolut zufrieden. Wir sind hier quasi mit dem letzten Aufgebot angetreten, haben es dafür aber sehr souverän gelöst“, fasste Winckler, der auf einige Akteure aus der Reserve zurückgreifen musste, das Spielgeschehen zusammen. Nachdem die Partie in der ersten halben Stunde noch recht ausgeglichen verlief, brachte Björn Bedürftig die Gäste auf die Siegerstraße: Im Strafraum setzte er energisch nach und drückte den Ball zur wichtigen Führung über die Linie (31.).

Nur sechs Minuten später erhöhte Sebastian Winckler, der einen direkten Freistoß an der schlecht positionierten Mauer vorbeizirkelte. Da Lukas Rademacher quasi mit dem Halbzeitpfiff per Kopf auch noch zum 3:0 traf, war das Duell schon vor dem Seitenwechsel so gut wie entschieden. Zwar konnten die Hausherren fünf Minuten nach der Pause verkürzen, die Hoffnung auf ein Comeback zerstörten die Bokeler aber schnell. So dauerte es nur 180 Sekunden, ehe Mika Tienken den Ball eroberte und auf Marius Rebien durchsteckte – und dieser eiskalt verwandelte. Kevin Lüdemann baute die Führung sogar noch weiter aus (60.).

In der letzten halben Stunde fehlte dann aber merklich die Spannung. „Da hat man schon gespürt, dass uns einige Akteure gefehlt haben. Sonst wäre es wohl noch deutlicher ausgefallen“, bilanzierte Winckler, der mit seinem Team kurz vor Schluss noch einen zweiten Altenwalder Treffer hinnehmen musste. Am klaren Sieg änderte dieser aber nichts mehr, sodass in der nächsten Runde am kommenden Mittwoch ein spannendes Duell mit Rot-Weiß Cuxhaven ansteht.