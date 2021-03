Der Nachwuchs des LAV Bokel ist trotz der Corona-Pandemie alles andere als untätig im Jahre 2020 gewesen. Dank starker Leistungen bei Sportfesten in Beverstedt, Wehdel, Bremen und Stuhr belegte der Verein in der Bestenliste des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes (NLV) für das vergangene Jahr mit 141 Punkten einen beachtlichen vierten Platz in der Jugend U14.

Den Triumph unter insgesamt 280 Klubs trug der TKJ Sarstedt mit 202 Zählern davon. Den Erfolg für die Bokeler fuhren Benjamin Heideman, Paul Laubenstein, Malin Sulenski, Fiona Seedorf und Isabel Grossmann ein. Der herausragende Aktive beim Team von Trainer Rudi Lunk war Benjamin Heideman, der gleich fünfmal Platz eins in der NLV-Bestenliste bei den Jungen M13 belegte. Dieser sprintete die 60 Meter Hürden als einziger Teilnehmer in unter zehn Sekunden (9,84). Auch im Speerwurf mit 40,35 Metern, Hammerwurf (25,38), Blockwettkampf Sprint/Sprung mit 2538 Punkten sowie im Blockwettkampf Lauf (2282) lag Heideman unangefochten vorne. Dazu gesellten sich noch dritte Positionen im Hochsprung (1,60), Kugelstoßen (11,39) sowie im Dreikampf mit 1381 Punkten. Im Vierkampf musste der 13-Jährige zudem mit 1829 Zählern nur Robin Lissner von der LG Emstal Dörpen (1952) den Vortritt lassen. „Benjamin ist schon ein hervorragender Athlet“, lobte Rudi Lunk seinen Schützling.

Lunk zeigte sich auch stolz auf die Leistungen seiner Neuzugänge Malin Sulenski und Isabel Grossmann. „Isabel hatte aber mit Knieproblemen zu kämpfen“, teilte der Coach mit. Dennoch verpasste Grossmann mit 6,66 Metern im Kugelstoßen und 23,19 Metern im Hammerwurf jeweils als Fünfte nur knapp einen Podestplatz in der Bestenliste der Mädchen W12. Im Diskuswurf grüßt Isabel Grossmann sogar mit in Wehdel erzielten 20,43 Metern von ganz oben. Malin Sulenski musste sich im Blockwettkampf Wurf mit 1668 Punkten nur Felicia Schütte vom TSV Asendorf (1786) beugen. KH