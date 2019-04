Geballte Offensive: Gegen Werder III zeigte der SC Borgfeld, hier mit Yassin Bekjar (rechts/Archivfoto), eine starke erste Halbzeit. (Koch)

Borgfeld. Vor dem Anpfiff der Partie in der Bremen-Liga zwischen Aufsteiger SC Borgfeld und dem SV Werder Bremen III hatte SC-Trainer Ugur Biricik eine Eingebung: „Heute setze ich voll auf Offensive“, erklärte er – und schickte mit Kevin Brandes, Yassin Bekjar, Kenstar Gehle und Christopher Taylor gleich vier offensivstarke Spieler auf den Platz, die gemeinsam mit Routinier David Lange in der gegnerischen Angriffszone für ordentlich Wirbel sorgen sollten. Und der riskante Plan wurde tatsächlich belohnt, nach fulminanten ersten 45 Minuten hielten die Hausherren dem enormen Druck der Gäste in Durchgang zwei stand und vergrößerte durch den etwas glücklichen 2:0 (2:0)-Erfolg den Abstand zur Abstiegszone.

Im ersten Durchgang legten die Gastgeber sofort mutig los und belohnten sich durch zwei schön herausgespielte Treffer von Youngster Kenstar Gehle (13.) und Routinier David Lange (26.) für „die beste erste Halbzeit seit Geestemünde“, wie Biricik betonte. Von den überraschend harmlosen Gästen war in den ersten 45 Minuten so gut wie nichts zu sehen, zu unpräzise im Kombinationsspiel und zu wenig durchschlagskräftig im Angriff ließ sich Werder-Coach Andreas Ernst zu einer harschen Kritik am Auftritt seiner Mannschaft hinreißen: „Die erste Halbzeit war eine absolute Katastrophe“, ärgerte er sich, „wir waren überhaupt nicht auf der Höhe und haben uns in beinahe allen Bereichen komplett falsch verhalten.“

Mit Wiederbeginn erhöhten die Gäste schließlich mehr und mehr den Druck, ohne allerdings ernsthaft Gefahr auszustrahlen. Ahmet Derin und Doughan Cigdem bildeten die (wieder einmal neu zusammen gestellte) Innenverteidigung der Wümme-Kicker und lösten ihre Aufgabe zur Freude ihres Trainers bemerkenswert souverän. „Die beiden haben einen richtig guten Job gemacht“, lobte Biricik, der auch Florian Meyers „starke Laufleistung im zentralen defensiven Mittelfeld“ in den Vordergrund stellte.

Trotz zunehmender Überlegenheit in Sachen Ballbesitz und Spielanteile kamen die Werderaner lediglich zu zwei Lattentreffern, die größte Möglichkeit zum Anschlusstreffer vergab Elvis-Andrei Popa, der nach einer feinen Einzelleistung im Borgfelder Strafraum letztlich am eigenen Unvermögen scheiterte. „Geht der Ball rein“, zeigte sich Andreas Ernst überzeugt, „drehen wir das Spiel.“ So allerdings konnten die Borgfelder das Ergebnis in aller Ruhe verwalten, hätten nach Einschätzung ihres Trainers allerdings früher für die Entscheidung sorgen müssen. „Wir hatten zwei, drei dicke Konterchancen“, erläuterte Ugur Biricik hinterher, „wenn wir die konsequent zuende spielen, ist der Sack früher zu und wir hätten uns die viele unnötige Aufregung zum Schluss erspart.“ Durch den Heimsieg vergrößerte der SC Borgfeld in der Bremen-Liga den Abstand auf die gefährliche Zone, während die grün-weißen Gäste in ihren kommenden Partien nun höllisch aufpassen müssen, nicht doch noch in Abstiegsgefahr zu geraten.