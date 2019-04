Borgfeld. Einen Kantersieg allererster Güte errangen die Kicker des SC Borgfeld II im Auswärtsspiel in der Bezirksliga Bremen beim Bremer SV II: Mit 6:0 (3:0) fegte das Team um SCB-Coach Lutz Repschläger die mit lediglich neun Spielern angetretenen Gastgeber von deren eigenem Feld und stellten dadurch wieder den Anschluss an die Spitzengruppe her.

Nachdem Tim Niklas Wachtendorf mit einem Doppelschlag binnen lediglich sieben Minuten bereits frühzeitig den Grundstein für den späteren Erfolg gelegt hatte (30./37.), erzielte SC-Stürmer Robin Heise (45.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 3:0. Nach Wiederbeginn ließen die Gäste keinen Deut nach, sondern präsentierten sich weiterhin in prächtiger Torlaune: Zunächst erhöhte Niklas Huning auf 4:0 (47.), nur zwei Zeigerumdrehungen später erzielte Arno Meiring den fünften Treffer für die in nahezu sämtlichen Belangen überlegenen Gäste (49.). Den Schlusspunkt setzte dann erneut Tim Niklas Wachtendorf, der mit seinem dritten Tor den Endstand herstellte (56.). „Wir hatten Glück“, resümierte Repschläger süffisant, „dass wir trotz schlechten Auftritts sechs Tore geschossen haben.“