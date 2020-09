Borgfeld. „In den nächsten Spielen müssen wir konzentrierter im Spielaufbau und schneller im Umschaltspiel agieren“, konstatierte der Neu-Trainer. Ansonsten zeigte sich Huning rundum zufrieden mit dem Auftritt: „Die Jungs haben meine Vorgaben hervorragend umgesetzt.“ Sowohl defensiv, als auch offensiv beherrschten die Gäste die Hausherren, die lediglich in der Schlussphase zu einem Pfostentreffer kamen. Nach dem Führungstreffer von Niklas Huning (24.) sorgte Hannes Roth bereits vor der Pause für klare Verhältnisse (42.). Nach Wiederbeginn stellten der eingewechselte Lukas Kahrs (65.) sowie Tammo Wendorf (67.) den Endstand her und sorgten für einen gelungenen Einstand ihres Trainers. „Gegen Lehe-Spaden müssen wir uns auf eine körperlich deutlich robustere Mannschaft einstellen“, blickte Huning bereits auf das Heimspiel am kommenden Sonntag voraus.

Bezirksliga Bremen

ESC Geestemünde II - SC Borgfeld II 0:4 (0:2)

SC Borgfeld II: von Hallen; Henschke, Borghol, Meiring, L. Huning, Taskin (55. Wachtendorf), Harttgen (46. L. Kahrs), Brempong (60. Späder), Wendorf, Roth, N. Huning

Tore: 0:1 Niklas Huning (25.), 0:2 Hannes Roth (42.), 0:3 Lukas Kahrs (65.), 0:4 Tammo Wendorf (67.)

Schiedsrichter: Gordon Path (SFL Bremerhaven) CM