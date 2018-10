Zitterte sich mit dem SC Borgfeld ins Pokal-Halbfinale: Mittelfeldmann Doguhan Cigdem. (Mario Nagel)

Borgfeld. Ugur Biricik hatte so etwas Ähnliches vorhergesagt. „Ein Pokalspiel ist für den vermeintlichen Favoriten immer schwieriger zu spielen als für den Außenseiter“, hatte der Trainer des SC Borgfeld noch kurz vor der Partie beim ATSV Sebaldsbrück im Viertelfinale des Bremer Lotto-Pokals gewarnt. Und er sollte Recht behalten: Erst im Elfmeterschießen setzte sich der favorisierte Bremen-Ligist beim engagiert auftretenden Bezirksligisten mit 4:1 (1:0, 1:1) durch – und darf sich im Halbfinale im März kommenden Jahres nun beim Bremer SV beweisen, der sein Spiel souverän mit 2:0 gegen die SG Aumund-Vegesack gewonnen hat.

Während Sebaldsbrück von Beginn an aggressiv verteidigte und mit einzelnen Nadelstichen die Borgfelder Defensive zu überwinden versuchte, kamen die Gäste zunächst besser ins Spiel und gingen verdient in Führung. Nach einem Eckball nutzte Alexander Lohs die Unordnung im ATSV-Strafraum und traf aus dem Gewühl heraus ins Tor (9.). Bis zum Seitenwechsel bestimmte das Team der Gäste um SC-Kapitän Marc-Patrick Tietjen den Spielverlauf und kam mehrfach zu guten Gelegenheiten vor dem Tor der Hausherren.

Allerdings scheiterte Christopher Taylor an ATSV-Keeper Riad Bardhi (26.), einem Treffer von Mathis Kröger versagte der aufmerksame Schiedsrichter Yannick Rath (OT Bremen) wegen angeblichen Foulspiels des Borgfelders die Gültigkeit (42.), und Christopher Taylor wurde ein Tor versagt, weil er im Abseits gestanden habe (44.). Das wollte Ugur Biricik etwas anders gesehen haben: „Im Moment der Ballabgabe steht Christopher auf gleicher Höhe mit dem letzten Mann“, war der Borgfelder Trainer überzeugt, „mit dem Tor wäre früher Ruhe in unser Spiel gekommen.“

Mit Wiederbeginn drängte der ATSV nun verstärkt auf den Ausgleich, die Gäste hingegen versuchten, das knappe Ergebnis zu verwalten und sich nur noch auf das Nötigste zu beschränken. „Das war heute ganz sicher kein gutes Spiel von uns“, gab Ugur Biricik nach dem Elfmeterschießen unumwunden zu, „heute war nur der Sieg wichtig, für's Schönspielen können wir uns nichts kaufen.“

Die Borgfelder Defensive wackelte nun tatsächlich etwas, Sebaldsbrück nutzte die Unordnung und profitierte in der Schlussphase von einem schlimmen Fehlpass des Borgfelder Spielführers, der seinen eigenen Keeper in arge Bedrängnis brachte. ATSV-Spielertrainer Mustafa Celiker spitzelte den schlecht getimten Rückpass mit der Fußspitze, SC-Torhüter Simon von Hallen kam einen Sekundenbruchteil zu spät – und hatte sogar noch Glück, dass ihn der Unparteiische zum berechtigten Strafstoß nicht einmal mit der Gelben Karte verwarnte. Also stellte sich von Hallen dem Sebaldsbrücker Mittelstürmer, der ihn sich jedoch genau ausschaute und den Elfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte (75.).

Im Anschluss hatten die Hausherren noch ein letztes Mal Glück, weil das Schiedsrichtergespann einen Treffer von Christopher Taylor erneut wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannte und sich der Außenseiter somit ins Elfmeterschießen rettete. Dort allerdings bewiesen die Gäste nun ihre Nervenstärke. Während zwei Sebaldsbrücker über das Gehäuse schossen und ein Elfmeter von Simon von Hallen bravourös pariert wurde, versenkten Yassin Bekjar, Ahmet Derin und Niklas Ordenewitz ihre Strafstöße allesamt sicher und führten ihr Team damit ins Halbfinale – in dem der SC Borgfeld im Auswärtsspiel beim Bremer SV nun seinerseits in die Rolle des vermeintlichen Außenseiters schlüpfen dürfte.