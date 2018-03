Die Borgfelder B-Junioren konnten auch gegen Wolfsburg jubeln, zumindest über den 1:1-Ausgleich von Eren Dinkci. (Werner Maass)

Borgfeld. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben sich die B-Junioren des SC Borgfeld im Spitzenspiel der Regionalliga Nord ein 1:1 (1:0)-Remis gegen den Spitzenreiter VfL Wolfsburg II verdient und sind damit auf den dritten Tabellenrang geklettert. Letztlich wäre im Duell mit der Bundesliga-Reserve aber sogar noch mehr möglich gewesen. Borgfelds Coach Burak Bahar war trotzdem mehr als stolz auf den couragierten Auftritt seiner Mannschaft.

„Bei einer besseren Chancenverwertung hätten wir auch gewinnen können, aber ich kann mit dem einen Punkt gut leben. Die Mannschaft hat super gekämpft, gut gegen den Ball gearbeitet und die taktischen Vorgaben super umgesetzt“, verteilte Bahar im Anschluss an die Punkteteilung ein Kollektivlob. Und das war auch berechtigt, denn die knapp 100 Zuschauer sahen von Beginn an eine kampf- und laufstarke Heimelf, die durch gute Raumaufteilung und kompromissloses Zweikampfverhalten so gut wie nichts zuließ – und das immerhin gegen die statistisch beste Sturmreihe der Liga.

Frühe Borgfelder Chancen

Darüber hinaus präsentierten sich die Borgfelder auch in der Offensive mutig und kamen zu Chancen: Julian Deppe zielte von der Strafraumkante aber zu zentral (5.) und zehn Minuten später verpasst der wuselige Jarno Böntgen die frühe Führung. Nachdem er einen Wolfsburger Ball abgefangen und mit Ali Cetin einen gekonnten Doppelpass gespielt hatte, agierte er auf seinem freien Weg zum Tor zu zögerlich, sodass die Gelegenheit verpuffte.

Auf der anderen Seite musste Borgfelds Keeper Tom Petter Rode nur selten eingreifen, bis auf eine Kopfball-Halbchance nach einem Freistoß stand die Borgfelder Defensive gewohnt sicher. In der Schlussphase drängten dann die Hausherren nochmal auf die Führung und wurden belohnt. Nachdem Eren Dinkci nach einem weiten Einwurf zunächst noch am Gästetorwart scheiterte (36.), machte er es nur eine Minute später besser. Nach einem überragenden langen Ball von Böntgen bewies er seine Qualitäten und schob das Leder zur vielumjubelten und verdienten Pausenführung ein.

Ausgleich aus dem Nichts

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Borgfelder aggressiv, musste in der 52. Spielminute aber aus dem Nichts den Ausgleich hinnehmen: Ausgerechnet der ansonsten bärenstark verteidigende Jakob Hollenbeck agierte in dieser Situation nicht clever genug und ließ seinen Gegenspieler in den Strafraum ziehen. Dort behielt dieser die Übersicht und bediente den freistehenden Johann Stoye, der den Ball über die Linie drückte. Doch auch nach diesem unerwarteten Nackenschlag ließen sich die Gastgeber nicht aus der Bahn werfen und hatten den erneuten Führungstreffer gleich mehrfach auf dem Fuß.

Nach einem langen Einwurf von Khalil Maarouf rettete Wolfsburgs Schlussmann Niklas Wienhold aber mit einer Glanzparade gegen den strammen Schuss von Jarno Böntgen (55.). Und nur eine Zeigerumdrehung später war Wienhold wieder zur Stelle. Der Abschluss von Dinkci nach einem tollen Pass von Borgfelds Kapitän Daniel Hefele war dabei zu mittig – und damit auch diese aussichtsreiche Chance vergeben. In der Schlussphase wäre die mangelnde Effektivität dann beinahe noch bitterböse bestraft worden.

Bei zwei Schüssen aus der Distanz war Rode aber zur Stelle und fünf Minuten vor Ende hatten die Borgfelder auch das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Denn plötzlich tauchte der Wolfsburger Joker Nathan-Rafael Wahlig frei vor dem Tor der Gastgeber auf, verzog aber knapp. So endete das Spiel unentschieden und die Borgfelder verdeutlichten durch den mutigen Auftritt eindrucksvoll, dass sie absolut zu Recht in der Spitzengruppe der Liga mitmischen.