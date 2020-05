Voll in den Planungen für die kommende Saison: Borgfelds U17-Trainergespann Mario Cordes und Yimin Ehlers (rechts). (Guido Specht)

Borgfeld. Wie alle Fußballer in diesen Wochen befinden sich auch die B-Junioren des SC Borgfeld momentan in einem nervenaufreibenden Schwebezustand. Nachdem die Entscheidung bezüglich einer Saisonfortsetzung wiederholt vertagt wurde, hat sich mittlerweile auch die Meinung im Trainer-Team um Yimin Ehlers diesbezüglich gewandelt. In einem wesentlichen Punkt sind sich die Verantwortlichen aber ohnehin einig: Die jungen „Wümme-Kicker“ werden auch in der kommenden Saison, wann immer sie auch starten mag, in der Regionalliga auflaufen.

Die Telefone glühen derzeit heiß. So häufig es geht, versuchen Yimin Ehlers und Co-Trainer Mario Cordes den Kontakt zu ihren Spielern zu halten. Einerseits um die nach der wochenlangen Pause ungeduldigen und auf den Rasen drängenden Teenager zu beruhigen, andererseits um sich nach deren Gesundheits- und Fitnesszustand zu erkundigen und eventuelle Anpassungen vorzunehmen. Denn gleich zu Beginn des „Lockdowns“ bekam jeder Akteur von Fitnesscoach Timo Gansfort einen individuellen Trainingsplan mit Lauf- und Stabilisierungsübungen.

„Auch Dehnen war ein wichtiger Bestandteil, denn wir haben insgesamt eine eher unbewegliche Truppe“, verriet Yimin Ehlers. Im zweiten Schritt suchte Mario Cordes im Internet nach fußballspezifischen Übungen, die im heimischen Garten in Eigenregie durchgeführt werden können. Mittlerweile dreht Yimin Ehlers diese Videos im Rahmen seines Sportstudiums in Oldenburg sogar selbst. „Das wirkt auf die Jungs dann doch noch mal persönlicher und motivierender“, ist sich der 24-Jährige sicher. In dieser Woche gab es sogar noch besondere Hausaufgaben. Die Talente erhielten Videomaterial und müssen echte Spielsequenzen unter taktischen Gesichtspunkten beobachten und per E-Mail Rückmeldungen geben. „So bekommen wir auch ein Feedback, ansonsten läuft bei all unseren Übungen viel auf Vertrauensbasis“, erklärt Yimin Ehlers.

Seit dem kürzlich veröffentlichten Stufenplan des Landes Niedersachsen hofft der SCB, dass man auch in Bremen vielleicht doch absehbar unter gewissen Auflagen auf die Plätze zurückkehren darf. „Das ist alles noch Spekulation, aber auch für uns Trainer, die normalerweise jeden Tag auf dem Rasen stehen, wäre das eine große Erleichterung“, machte Ehlers zuletzt noch deutlich. Mittlerweile steht fest: Es darf wieder unter gewissen Auflagen trainiert werden (siehe Bericht auf dieser Seite). Bis vor zwei Wochen hätte Ehlers auch noch gerne die laufende Rückrunde fortgesetzt. „Inzwischen hat bei mir aber ein Sinneswandel eingesetzt. Ich denke einfach, dass die Pause jetzt schon zu lange andauert, und man einfach einen Schnitt machen sollte“, findet Borgfelds Coach.

Der Entscheidung des Norddeutschen Fußballverbandes können die „Rot-Weißen“ in jedem Fall gelassen entgegenblicken. Mit einem Zähler Vorsprung auf den SV Meppen steht Borgfeld auf Rang zehn hauchdünn über dem Strich. „Wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite“, bestätigt Ehlers, der auch bei einem eventuellen Wiederbeginn ein sportliches Fiasko ausschließt: „In der Mannschaft steckt viel zu viel Potenzial, zudem haben wir in der Rückserie auch bereits drei Partien gegen Spitzenteams absolviert.“

Die beruhigende Tabellenposition hilft Ehlers & Co. ebenfalls bei der längst angelaufenen Suche nach Neuverpflichtungen, denn im Sommer muss um den jüngeren Jahrgang schließlich wieder eine neue, leistungsstarke Elf entstehen. „Das ist in der aktuellen Situation schon eine sehr komplizierte Angelegenheit“, sagt Yimin Ehlers und ergänzt: "Zwar hatten wir bereits in der Wintervorbereitung einige potenzielle Verstärkungen im Probetraining, aber wir können aktuell natürlich kein Scouting betreiben."

So wird Ehlers womöglich Spieler in den kommenden Kader einbauen, die er zuvor nie persönlich zu Gesicht bekam. Nicht selten fragte Borgfelds Trainer deshalb zuletzt am Telefon einen interessierten Akteur schlicht und einfach nach dessen Stärken. Die Corona-Krise scheint in manchen Bereichen also selbst den Fußball in ein weit zurückliegendes, längst vergessenes Zeitalter zurückzuversetzen.