Januar: Saša Pinter startet seine Amtszeit beim damals abgestürzten SV Blau-Weiß Bornreihe. (Maass)

Was bleibt hängen von 365 Tagen? Das Sportjahr im Landkreis Osterholz hat wieder viele Siege und Triumphe, Niederlagen und Pleiten, Freudentränen und manche Niedergeschlagenheit gebracht. Im Blick zurück arbeitet die Sportredaktion von OSTERHOLZER KREISBLATT und WÜMME-ZEITUNG die großen Ereignisse und Schlagzeilen noch einmal auf.

JANUAR

Saša Pinter nimmt seine Tätigkeit bei Fußball-Landesligist SV Blau-Weiß Bornreihe auf. Der ehemalige Coach des Bremer SV soll den Traditionsklub vor dem Absturz in die Bezirksliga retten. In der Sogwirkung der Turbulenzen beim Bremen-Ligisten holt der BSV Necati Uluisik von Bornreihes Ligakonkurrent TuSG Ritterhude. Beim 21. Schmolke-Cup nimmt erstmals der FC Hagen/Uthlede teil. Im Halbfinale unterliegt der Debütant aber dem späteren Turniersieger SV Bornreihe, der das Turnier damit zum fünften Mal in Folge gewinnt. Die Floorballer des TV Lilienthal qualifizieren sich zum zweiten Mal in Folge für das Final-4 um den Deutschen Floorball-Pokal. Bei Fußball-Bezirksligist SV Lilienthal-Falkenberg verkündet Michael Rickers seinen Abschied zum Saisonende, Manuel Weinrich soll ihm folgen.

FEBRUAR

In sämtlichen Fußballligen fallen die Punktspiele reihenweise dem harten Winter zum Opfer. Die Klubs geraten damit frühzeitig unter Termindruck, da schon im Herbst viele Partien ausgefallen waren. Trainer Marco Meyer gibt bei Fußball-Bezirksligist Pennigbüttel frühzeitig seine Vertragsverlängerung für eine weitere Saison bekannt. Jascha Stern verkündet seinen Wechsel vom SV Bornreihe zurück zum Stammverein FC Hagen/Uthlede.

Die BSG Osterholz-Scharmbeck steigt überraschend aus der Bogen-Regionalliga ab. Dem Klub wird dabei der Abstieg zweier niedersächsischer Zweitligisten zum Verhängnis. Die erste Mannschaft des MTV Lübberstedt schafft am letzten Spieltag der Bezirksoberliga-Hallensaison den Aufstieg in die Faustball-Verbandsliga, der diesmal auch wahrgenommen werden darf. Mit einem hauchdünnen 3,5 : 4,5 verpassen die Schachfreunde Lilienthal im Gipfeltreffen gegen MTV Tostedt den angestrebten Titel in der Landesliga.

MÄRZ

Am letzten Spieltag der Wintersaison lassen sich die Tennis-Herren des TC Lilienthal die Nordliga-Meisterschaft noch nehmen. In einem echten Finale unterliegt der TCL knapp mit 2:4 und muss Konkurrent TC Wahlstedt den Regionalliga-Aufstieg überlassen. Bei Nachbar TV Lilienthal ist für die Bundesliga-Floorballer beim Final-4-Turnier um den Deutschland-Pokal erneut im Halbfinale gegen Serienmeister Weißenfels Schluss. Die „Wölfe“ unterliegen mit 7:10 – nach 0:7-Rückstand.

Die Volleyballer des VSK Osterholz-Scharmbeck sichern sich endgültig die Meisterschaft in der Landesliga und nehmen den damit verbundenen Verbandsliga-Aufstieg diesmal auch wahr. Erstmals seit vielen Jahren spielt somit wieder ein Verein aus dem Landkreis auf Verbandsebene. Weniger gute Nachrichten hingegen bei der TuSG Ritterhude: Die Tischtennis-Damen steigen nach nur einer Saison wieder aus der Oberliga ab.

APRIL

Michael Rickers nimmt nun doch vorzeitig seinen Hut bei Fußball-Bezirksligist SV Lilienthal-Falkenberg. Die anhaltend schlechte Trainingsbeteiligung lässt ihn zu diesem Schritt kommen, Co-Trainer Rüdiger Mohr übernimmt für den Rest der Saison. Die Ritterhude Badgers starten erstmals überhaupt mit einem deutschen Quarterback in die Saison in der Football-Regionalliga. Maximin Lange soll die Dachse möglichst weit nach vorne bringen, der Auftakt gegen die Hamburg Pioneers gerät beim 6:34 aber ziemlich daneben. Die Floorballer des TV Lilienthal erreichen zum dritten Mal in Folge das Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Fußballerinnen der TuSG Ritterhude sichern sich den Kreispokalsieg, bei den Männern setzt sich der SV Blau-Weiß Bornreihe II durch.

MAI

Bereits vier Spieltage vor Saisonende steht der TSV Wallhöfen in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 als erster Absteiger fest. Damit endet eine langjährige Ära, in der die Wallhöfener unter ihrem Trainer Oliver Schilling, der seinen Trainerposten bereits drei Wochen zuvor zur Verfügung gestellt hatte, dauerhaft auf Bezirksebene spielten. Noch einschneidender ist der Abstieg allerdings beim FC Worpswede, der erstmals seit Beginn des Jahrtausends auf Kreisebene zurückfällt. Beim VSK Osterholz-Scharmbeck führt Trainer Torsten Just den Klub zwar zum Klassenerhalt, muss den Verein aber kurz nach dem letzten Punktspiel dennoch verlassen. Für Just, der gerne weitergemacht hätte, übernimmt Oliver Schilling.

In der Landesliga feiert der FC Hagen/Uthlede durch einen 4:1-Sieg in Emmendorf zwei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft und den damit verbundenen Oberliga-Aufstieg. Der SV Bornreihe wird trotz einer katastrophalen Hinrunde noch Dritter. Die TuSG Ritterhude schafft den souveränen Klassenerhalt. Die Floorballer des TV Lilienthal unterliegen im DM-Finale erneut dem UHC Weißenfels und müssen zum dritten Mal in Folge mit dem Titel des Vizemeisters zufrieden sein.

JUNI

Beim SC Borgfeld stehen die erfolgreichsten Wochen der Vereinsgeschichte an: Die ersten Herren schaffen den lange anvisierten Aufstieg in die Bremen-Liga. Auch die zweite Mannschaft steigt (wieder einmal) auf, diesmal in die Bezirksliga. Und was niemand für möglich gehalten hatte: Die B-Junioren schaffen sportlich den Aufstieg in die Bundesliga – und der Verein will diesen mit Erfolgscoach Burak Bahar sogar wahrnehmen. Ebenso wie den Regionalliga-Aufstieg der A-Junioren, der die Borgfelder Jubelwochen abrundet.

JULI

Bei der TuSG Ritterhude tritt Handballtrainer Malte Rogoll als Damencoach zurück – und löst dort eine kleine Lawine aus. Nahezu alle Leistungsträgerinnen kehren dem Klub den Rücken zu, am Ende muss der Verein mit Neu-Trainerin Yvonne Böttcher die Reißleine ziehen und das Team aus der Landesklasse abmelden. Bei der Bornreiher Sportwoche um den Hans-„Hexe“-Wendelken Cup verteidigt der FC Hagen/Uthlede seinen Titel erfolgreich. In Ritterhude setzte sich die gastgebende TuSG bei der traditionellen Fußballwoche durch.

AUGUST

Die B-Junioren des SC Borgfeld starten mit einem 1:3 gegen Holstein Kiel in ihr Bundesliga-Abenteuer. Dafür feiert der FC Hagen/Uthlede beim 2:2 gegen den SV Atlas Delmenhorst einen spektakulären Oberliga-Einstand. Über 1500 Fans sehen ein hochklassiges Spiel, in dem der Aufsteiger einen frühen 0:2-Rückstand noch dreht.

Mit Jesse Backmann wird erstmals ein Finne Trainer bei Floorball-Bundesligist TV Lilienthal. Die ersten Herren des TC Lilienthal verpassen durch ein 4:5 am letzten Spieltag bei Konkurrent TSV Havelse den angestrebten Aufstieg in die Tennis-Nordliga. Lange Gesichter auch bei den Damen: Sie steigen nämlich als Vorletzte aus der Oberliga ab.

SEPTEMBER

Die Footballer der Ritterhude Badgers beenden die Regionalliga-Saison lediglich auf dem fünften Rang, bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Mehr als 1000 Besucher verfolgen bei bestem Tennis-Wetter die ausgezeichnet besetzten 7. Volksbank-Open des TC Lilienthal. Das beste Resultat eines Lokalmatadors fährt Luis Lentz ein. Der Lilienthaler gewinnt das Finale der Nebenrunde. Bei Fußball-Landesligist TuSG Ritterhude, der nach sieben Punktspielen noch immer sieglos ist, stellt Trainer Julian Geils die Vertrauensfrage. Das Team bekennt sich allerdings zu seinem langjährigen Trainer.

OKTOBER

Im Derby beim SV Bornreihe stoßen die „Moorteufel“ die TuSG Ritterhude endgültig ins Tal der Tränen. Das 1:3 ist bereits die zehnte Niederlage im zwölften Landesligaspiel. Die Fußballer des SC Borgfeld schaffen den Einzug ins Pokal-Viertelfinale und sind somit nur noch zwei Siege von der ersten Runde im DFB-Pokal entfernt.

NOVEMBER

Paukenschlag bei den Ritterhude Badgers: Für den bisherigen Headcoach Robert Schulz übernimmt mit Benjamin Crljenkovic ein alter Bekannter das Kommando beim Football-Drittligisten. 2012 und 2013 feierten die Dachse mit Crljenkovic bereits große Erfolge, nun soll der ehrgeizige Headcoach das Team wieder in die GFL 2 führen. In der Badminton-Landesliga muss Aufsteiger BSG Wallhöfen/Ihlpohl nach zehn Niederlagen in zehn Spielen frühzeitig den Abstieg verkraften.

Die märchenhafte Serie endet: Nach sagenhaften 595 Tagen muss sich der FC Hagen/Uthlede mal wieder auf heimischem Platz geschlagen geben. Das 2:3 gegen den Heeslinger SC markiert das Ende einer 26 Spiele umfassenden Serie, die die Grün-Schwarzen auf dem Platz an der Blumenstraße unbesiegt gewesen waren. Bei Fußball-Landesligist TuSG Ritterhude ist für Julian Geils hingegen der „point of no return“ gekommen. Nach vierjähriger Amtszeit tritt der Trainer von seinem Posten zurück – und löst damit im Landkreis auch eine große Diskussion über das Verhalten einiger junger Spieler aus. Nur wenige Tage nach Geils’ Rücktritt stellt der Verein Torsten Just als neuen Coach vor. Beim TSV Wallhöfen, der nach dreimaligem Nichtantreten zu Saisonbeginn aus der Kreisliga gestrichen worden war, soll Denis Stelljes zur Saison 2019/2020 in der 1. Kreisklasse einen Neuanfang versuchen.

DEZEMBER

Der FC Hagen/Uthlede beendet eine starke Hinrunde in der Fußball-Oberliga mit einem 3:0-Sieg über Arminia Hannover – und überwintert auf Rang neun. Tristesse hingegen in der Landesliga, wo nicht nur die TuSG Ritterhude der Musik hinterherläuft, sondern auch der SV Blau-Weiß Bornreihe den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde. In der Kreisliga Osterholz ist der FC Hansa Schwanewede auf Meisterschaftskurs.

Die Volleyballer des VSK Osterholz-Scharmbeck sind nach einem tollen Saisonstart in der Verbandsliga nach zuletzt vier sieglosen Spielen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ein Ausrufezeichen setzen hingegen noch einmal die Fußball-B-Junioren des SC Borgfeld. Sie holen beim Bundesliga-Zweiten VfL Wolfsburg völlig überraschend ein 1:1.