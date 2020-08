Bornreihe. Seit Wochen warten die Fußballfans gespannt auf die termingenauen Spielansetzungen der Anfang September startenden Saison 2020/2021. Während in vielen anderen Ligen die Spielpläne längst auf fussball.de einsehbar sind, wurde die Landesliga Lüneburg erst am Mittwochabend freigeschaltet. Nun steht aber endgültig fest: Der SV Blau-Weiß Bornreihe eröffnet die Saison in der zweigeteilten Landesliga (Staffel 2) mit einem Auswärtsspiel am Freitag, 4. September, beim TSV Ottersberg (Anpfiff 20 Uhr).

Während in der Bornreiher Staffel acht Mannschaften an den Start gehen, sind es in der Staffel 1, in der unter anderem der FC Verden 04 und der TSV Etelsen vertreten sind, neun Vereine. Dafür können sich die Bornreiher auf das Duell mit dem TuS Harsefeld freuen, bei dem bekanntermaßen der langjährige Ex-Bornreiher Spieler und frühere Trainer der TuSG Ritterhude, Julian Geils, mittlerweile das Zepter schwingt. Das Spiel gegen Harsefeld wird das dritte der Saison sein und eine Woche nach dem ersten Heimspiel gegen den TSV Elstorf stattfinden.

Bis zum ersten Dezember-Wochenende sollen sowohl die Hin- als auch Rückrunde der 8er-Staffel ausgetragen werden, ehe es dann – so es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt +– im Optimalfall im Frühjahr eine Meister- und eine Abstiegsrunde mit der anderen Staffel geben wird.

Weitere Informationen

Fr., 4.9., 20 Uhr: TSV Ottersberg - SV Bornreihe

So., 13.9., 15 Uhr: SV Bornreihe - TSV Elstorf

So., 20.9., 15 Uhr: TuS Harsefeld - SV Bornreihe

So., 27.9., 15 Uhr: SV Bornreihe - VfL Güldenst. Stade

So., 4.10., 15 Uhr: SV Bornreihe - ASC Cranz-Estebr.

So., 11.10., 15 Uhr: VSV Hedendorf/​N. - SV Bornreihe

So., 18.10., 15 Uhr: SV Bornreihe - SV Drochtersen/​A. II

So., 25.10., 14 Uhr: SV Bornreihe - TSV Ottersberg

Sbd., 31.10., 14 Uhr: TSV Elstorf - SV BW Bornreihe

So., 8.11., 14 Uhr: SV Bornreihe - TuS Harsefeld

So., 15.11., 14 Uhr: VfL Güldenst. Stade - SV Bornreihe

So., 22.11., 14 Uhr: ASC Cranz-Estebr. - SV Bornreihe

So., 29.11., 14 Uhr: SV Bornreihe - VSV Hedendorf/​N.

So., 6.12., 14 Uhr: SV Drochtersen/​A. II - SV Bornreihe