Bornreihe. Tarek Hinck beruhigte beim 4:1 (2:1)-Erfolg des SV Blau-Weiß Bornreihe II gegen den TSV Dannenberg das Nervenkostüm seines Teams. Dem Einwechselspieler glückte in der Schlussphase ein Doppelpack in der Schlussphase. Besonders erwähnenswert war dabei sein Treffer per 20-Meter-Schuss direkt in den Winkel.

Dabei liefen die Platzherren zunächst einem Rückstand hinterher. Der Ex-Bornreiher Sebastian Schriefer verwertete mit seinen Sprinterqualitäten eine Vorlage von Julian Ambrosi. Niklas Flathmann und Nico Ehrichs drehten den Spieß aber bereits bis zur Pause um.

Sebastian Schriefer ließ beim Stand von 2:1 noch eine Eins-gegen-eins-Situation gegen den aufmerksamen Torwart Felix Behrens liegen. „Das Spiel war nicht so deutlich, es gab viele Abspielfehler“, resümierte SV-Trainer Julian Gelies. Phillip Behrens legte noch zwei Bornreiher Tore auf. „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider“, betonte Gäste-Coach Kai Schnur. Die Dannenberger fühlten sich auch gemessen an den Torchancen klar unter Wert geschlagen. Schiedsrichter Joachim Pankoke (TSV Eiche Neu St. Jürgen) pfiff zwar kleinlich, brachte die Partie dennoch souverän über die Bühne.