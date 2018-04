Der neue Osterholzer Kreispokalsieger: die Mannschaft vom SV Blau-Weiß Bornreihe II mit Trainer Julian Gelies (ganz links). (Reiner Tienken)

Worpswede. Viel Mut und viel Einsatzwillen legte der SV Blau-Weiß Bornreihe II im Herrenfußball-Kreispokalfinale an den Tag. Die große Leidenschaft wurde vor 250 Zuschauern mit dem 2:1 (0:0)-Erfolg gegen die leicht favorisierte TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf belohnt. Allerhand Zuversicht bewies das Reserveteam bereits vor dem Anstoß. Vorsorglich hatten die Bornreiher T-Shirts mit dem Aufdruck „Kreispokalsieger 2018“ drucken lassen.

Vom Anpfiff weg des umsichtig leitenden Unparteiischen Tim Reinken (SV Komet Pennigbüttel) entwickelte sich ein Krombacher-Kreispokalfinale, in dem die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf herzlich wenig Glanz verbreitete. „Wir waren von der ersten Minute an nicht im Spiel, haben bis auf eine Drangphase nach der Halbzeit zu wenig gemacht“, bilanzierte TSG-Trainer Marco Miesner. Der SV Blau-Weiß Bornreihe II wirkte gerade im ersten Durchgang griffiger und galliger. Torwart Luca Schmidt musste so bis zur Halbzeit nicht einmal ernsthaft einschreiten.

Marvin Witte eröffnete sich gegenüber eine günstige Torchance, doch suchte der Bornreiher aus Mittelstürmer-Position uneigennützig noch das Abspiel anstatt den Abschluss (18.). Phillip Behrens verfehlte zuvor zweimal den TSG-Kasten (10., 15.). Bjarne Schnakenberg brachte die SV-Verteidigung per Fallrückzieher nach Freistoß von Kevin Giesecke zumindest einmal vor der Pause in Bedrängnis (9.).

Witte trifft zur Führung

Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf drückte direkt nach dem Wechsel mit Vehemenz auf das Bornreiher Tor. Mit Glück und Geschick überstanden die „Moorteufel“ die Sturm- und Drangphase des Gegners unbeschadet. Jendrik Blanke (46.), Bjarne Schnakenberg (48., 52.) und Erik Marks (56.) hatten da die TSG-Führung vor Augen. SV-Torhüter Luca Schmidt musste einmal gegen Bjarne Schnakenberg Kopf und Kragen riskieren. Die kalte Dusche folgte für die TSG auf dem Fuße.

Marvin Witte nutzte seinen Freiraum über die linke Seite, bugsierte den Ball zum 1:0 maßgerecht ins lange Eck (57.). TSG-Torwart Benjamin Ostrowski wurde vor dem 2:0 ausgetanzt. Phillip Behrens wuchtete den Ball ins verwaiste TSG-Tor (69.). Bernhard Linnenbaum brachte die Wörpedorfer postwendend nach Vorarbeit von Luca Stel auf 1:2 heran (70.).

Drei Minuten später hatte Bernhard Linnenbaum sogar den Ausgleich auf dem Schlappen (74.). TSG-Coach Marco Miesner riskierte alles, warf mit Daniel Wedemeyer und Fabian Lübsin zwei neue Angreifer ins Rennen.

Nico Ehrichs verpasste die vorzeitige Entscheidung (83., 90.+1). So durfte sich der SV Blau-Weiß Bornreihe II erst nach der dreiminütigen Nachspielzeit in Sicherheit wiegen. „Den Plan haben unsere Jungs hervorragend umgesetzt. Danke für die super Unterstützung der dritten Herren“, sprudelte es aus Trainer Julian Gelies nach dem Titelgewinn heraus.

Mit Anfeuerungsgesängen und Trommeln stachelten die Fans den Ehrgeiz der SV-Reserve an. Die Stimmung schwappte nach dem Überraschungscoup im Bornreiher Lager endgültig über. Der Ehrenvorsitzende Jan Flathmann war am Spielfeldrand stolz wie Oskar über die Tugenden, die die „Moorteufel“ in die Waagschale warfen. „Wir sind alle Bornreiher Jungs“, skandierten die Spieler in ihren nagelneuen blauen Pokalsieger-Shirts nach einem Endspiel, das auch den Kreisvorsitzenden voll in seinen Bann zog. „Es war ein verbissenes Spiel in der ersten und ein packendes Spiel in der zweiten Halbzeit“, betonte Eckehard Schütt bei der Siegerehrung auf der Sportanlage des FC Worpswede.