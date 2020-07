Bornreihe. Die Freude in Bornreihe war groß, endlich wieder spielen zu dürfen. Und umso größer war sie, dass zum ersten Spiel nach der Corona-Pause direkt die SV Drochtersen/Assel, Fußball-Regionalligist aus dem Landkreis Stade, zu Gast war. Diese Freude sollte auch die 1:5 (0:1)-Niederlage des Landesligisten nicht schmälern.

Beiden Mannschaften konnte man in diesem ersten Spiel nach gut viermonatiger Corona-Pause deutlich anmerken, was noch fehlte: Die Abläufe. „In der Hinsicht hat man die lange Pause ganz deutlich gemerkt", sagte Gäste-Trainer Lars Uder nach Abpfiff. Das Ganze war keine Schande, da waren sich beide Trainer, also auch Uders Gegenüber Frank Meyer, einig. Insbesondere in der recht ereignisarmen ersten Halbzeit konnte man den Akteuren die fehlende Spielpraxis anmerken. Naturgemäß hat dabei die SV Drochtersen/Assel die größeren Spielanteile gehabt. Bornreihe hingegen hat versucht, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten.

Ralf Brase (links) musste die Würstchen am Bornreiher Fußballplatz diesmal unter ganz besonderen Rahmenbedingungen verkaufen ... (Christian Kosak)

Bornreihes Plan hätte dem Regionalligisten durchaus Probleme bereiten können, doch die Gäste zeigten sich keineswegs nachlässig: Stets wurde nach verlorenen Zweikämpfen der zweite Ball zurückgewonnen oder zumindest der anschließende Umschaltpass verteidigt. Patrick Klee als Bornreiher Mittelstürmer wurde gänzlich aus dem Spiel genommen. D/A-Innenverteidiger Nikola Serra war Klee in sämtlichen Belangen überlegen, auch Sören Behrmann zeigte sich sehr routiniert.

Uder wies seinen Sechser Marcel Andrijanic immer wieder an, in die Zehnerräume, die sich im Rücken von Meikel Klee im defensiven Mittelfeld öffneten, zu spielen. „Wir müssen zwischen die Ketten kommen“, rief Uder seinem Aufbauspieler immer wieder zu. Bornreihe verteidigte die Passwege jedoch klug und emsig. „Bornreihe war kein schlechter Gegner. In der Hinsicht war es auch ein ganz, ganz toller Test“, so Uder, der lobende Wort für die Leistung der Bornreiher fand. Uder stellte aber auch fest, dass aufgrund der noch nicht eingespielten Abläufe und der Phase der Vorbereitung noch nicht alles funktionieren konnte.

Offensiv fand Bornreihe kaum statt, dafür stand die Defensive. Erst in der 27. Minute hebelte ein überragender Pass von Jannes Elfers alle Mechanismen aus, doch Alexander Shehada verzog aus spitzem Winkel. Letztlich war es dann ein Standard, der die 1:0-Pausenführung für den Gast brachte. Eine Shehada-Ecke verwandelte Rechtsverteidiger Finn Zeugner zwar nicht ganz sauber, aber völlig unbedrängt volley zur Führung (43.). Zu diesem Zeitpunkt hatte Bornreihe kaum eine nennenswerte Chance. Klar, es waren im Ansatz Situationen dabei, zwingend wurde es aber nie.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Sturmtank Torben Poppe für Patrick Klee ins Spiel. Dies sollte die Statik nicht gänzlich ändern, Poppe gelang es aber direkt, den einen oder anderen Ball festzumachen oder abzulegen. Und als dann der aus Bornreihes zweiter Mannschaft aufgerückte Marlow Hinck ein Missverständnis zwischen D/A-Keeper Patrick Siefkes und einem seiner Vorderleute ausnutzte, in dem er den Ball sehenswert und gefühlvoll aus über 20 Metern ins Gäste-Tor beförderte (52.), wurde den Bornreihern klar, dass auch einem Regionalligisten Fehler unterlaufen können. Andererseits kann dieser auch jederzeit antworten, denn Jannes Wulff veredelte eine Kombination nach Vorlage des eingewechselten Florian Nagel zur erneuten Führung (56.). Mit dem 3:1 durch Alexander Neumann, der nach einer Zeugner-Flanke wuchtig vollendete (58.), stand dann aber endgültig fest, wer dieses Spiel gewinnen würde.

... gleiches galt für den Getränkeservice, der mit einem Bollerwagen ums Spielfeld zog. (Christian Kosak)

Die Kehdinger fanden immer mehr ihren Rhythmus, sodass die „Moorteufel“ um den extrem engagierten Ex-Drochtersener Meikel Klee, der als Sechser aufgeboten wurde, kaum noch in die gegnerische Hälfte kamen. Vielmehr schnürte Jannes Wulff sogar noch einen Dreierpack. Zunächst profitierte Wulff von einem Klee-Querschläger (82.), wenig später wurde er von Serra, der sich nun sehr aktiv ins Offensivspiel einschaltete und weit vorrückte, bedient, nahm den Ball stark mit, und schoss platziert zum 5:1-Endstand ein (87.).

Frank Meyer hatte trotz der Niederlage viel Lob für seine Elf über, und resümierte, dass über weite Strecken kein Zwei-Klassen-Unterschied zu erkennen war. „Wir haben hier wirklich gut mitgehalten“, so Meyer, „und dafür, dass das die erste richtige Woche der Vorbereitung war, sah es schon ganz gut aus.“ Die vierte Einheit sei es in dieser Woche gewesen, und damit ist auch der Startschuss für die Vorbereitung auf die kommende Landesliga-Saison mit „vier bis fünf Einheiten und diversen Testspielen“ (Meyer) gefallen. Es warten also anstrengende Wochen auf die Bornreiher.

Zur Sache

Die etwas andere Normalität

Es war ein Hauch von Normalität, der über den Bornreiher Sportplatz wehte – und doch war vieles anders. Der Verein hatte in den eineinhalb Wochen vor dem Freundschaftsspiel viel zu tun, um diesen Hauch überhaupt zuzulassen. Das Ganze konnte nur funktionieren, weil dem Verein viele engagierte Helfer zur Seite standen, und weil sich die gut 290 Zuschauer an die Regeln hielten. Für alle Besucher wurden Sitzplätze bereitgestellt, die direkt nach dem Abpfiff in anstrengender Handarbeit wieder abgebaut wurden. Außerdem sorgte sich ein mobiler Getränkeservice mithilfe eines Bollerwagens um den Durst der Zuschauer. Und angesichts dessen, wie gut das Hygienekonzept funktioniert hat – das hat sich auch bei der Zufriedenheit der Zuschauer gezeigt – dürfte sich Alexander Küstner in der nächsten Zeit auf einige Anrufe einstellen, um seine Erfahrungen an die benachbarten Vereine weiterzugeben.

SV Blau-Weiß Bornreihe: Pasbrig; Dietrich, Ennio Cordes, Simon Küstner, Dario Cordes, Meikel Klee, Hinck, Waldow, Lütjen, Stern, Patrick Klee (eingewechselt: Poppe, Lennartz, Kranz, Thölken)

SV Drochtersen/Assel: Siefkes; Serra, Behrmann, Elfers, Zeugner, Andrijanic, Ioannou, Dias, Neumann, Shehada, Wulff (eingewechelt: El Saleh, Khodabakhshian, Nagel)

Tore: 0:1 Finn Zeugner (43.), 1:1 Marlow Hinck (52.), 1:2 Jannes Wulff (56.), 1:3 Alexander Neumann (58.), 1:4 Jannes Wulff (82.), 1:5 Jannes Wulff (87.)

Schiedsrichter: Jonas Behrens