Bornreihe. Die defensive Grundausrichtung der Gäste zeigte in der ersten Hälfte Wirkung. Nur durch Standards, wie beim 1:1 nach einer Freistoßflanke, wurde die JSG gefährlich. Vorne gelang Jonas Dieckmann nach guten Pressingaktionen ein Doppelpack. Die 2:1-Pausenführung hielt jedoch nicht lange. Nach einem von Tom Boyer verursachten Strafstoß ahnte Aushilfskeeper Leon Kommerau zwar die Ecke, kam aber nicht an den Ball. Anton Räke per Kopfball und Jonas Dieckmann (schoss zweimal den Torhüter aus Nahdistanz an) vergaben beste Chancen, während ein JSG-Volleyschuss für die Vorentscheidung sorgte.

SV Blau-Weiß Bornreihe: Kommerau; Boyer, Harder, Ehrichs, Stelljes, Meyer, Fricke, Monsees, Räke, Dieckmann, Krause

Tore: 0:1 Jonas Dieckmann (12.), 1:1 (24.), 1:2 Jonas Dieckmann (45.), 2:2 (50./Foulelfmeter), 3:2 (69.), 4:2 (90.+1) FM