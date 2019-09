Fällt in Bornreihe verletzungsbedingt aus: Bornreihes Meikel Klee. (Tobias Dohr)

Bornreihe. Vor dem Auswärtsspiel beim TuS Harsefeld am Sonnabend (16 Uhr) ist die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis dementsprechend groß: „Natürlich wäre es für das Umfeld und die Stimmung eminent wichtig, endlich den ersten Sieg einzufahren“, weiß Bornreihes Coach Michael Rickers.

Dem erfahrenen Übungsleiter ist allerdings ebenso bewusst, dass die Aufgabe bei den Harsefeldern mehr als knifflig werden dürfte. Denn der kommende Gegner, der in den letzten drei Jahren immerhin zweimal Vizemeister wurde, hat nach einer Auftaktniederlage schnell in die Spur zurückgefunden. Seither gab es zwei Unentschieden und zwei Siege, wobei das Team aus dem Landkreis Stade insgesamt erst vier Gegentreffer zuließ. „Sie haben in der Verteidigung zwei echte Leuchttürme, die aber nicht nur in der Luft stark sind. Auch im Zentrum sind sie gut besetzt, über außen verfügen sie zudem über schnelle Spieler. Das wird eine echte Herausforderung“, zollt Rickers dem aktuell Tabellensiebten Respekt.

Dennoch sehen sich die „Moorteufel“ keineswegs chancenlos, die couragierte Leistung bei der jüngsten 0:2-Pleite gegen den Spitzenreiter aus Rotenburg gibt Grund zur Hoffnung. „Von der Mentalität hat das gepasst. Wir haben in kämpferischer und läuferischer Hinsicht jetzt die Basis gelegt, daran wollen wir anknüpfen“, hofft Rickers. Um den ersten Sieg einzufahren, wird aber auch wieder mehr Kreativität im Offensivspiel gefordert sein, weshalb unter der Woche an spielerischen Lösungen gefeilt wurde. Nicht mit von der Partie werden die verletzten Leistungsträger Meikel Klee und Steffen Dietrich sein.