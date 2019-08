Stark angefangen, stark nachgelassen: Am Ende ging nichts mehr bei Simon Küstner (rechts) und den Bornreiher Fußballern. (Tobias Dohr)

Bornreihe. Michael Rickers fehlten die Worte – und genau wie dem Trainer des Fußball-Landesligisten SV Blau-Weiß Bornreihe ging es auch seinen Spielern. Und den Zuschauern. Und ein bisschen auch dem Gegner. Denn dass die „Moorteufel“ dieses Heimspiel gegen den bis gestern noch punktlosen VfL Westercelle verlieren würde, hatte sich nach rund 20 Minuten wirklich niemand unter den rund 150 Augenzeugen auf dem Platz bei Postels vorstellen können. Am Ende war es aber so. Die Bornreiher gaben das Spiel trotz Halbzeitführung noch mit 1:3 aus der Hand – und sorgten damit für allgemeine Sprachlosigkeit.

Dabei war den Hausherren der Wille zur Wiedergutmachung nach dem eher enttäuschenden ersten Punktspiel gegen Drochtersen/Assel II (1:2) von Beginn an deutlich anzusehen. Die Blau-Weißen liefen den Gegner enorm hoch an, pressten und rannten ohne Rücksicht auf Verluste und erspielten sich schnell die ersten Chancen. Vor allem der schnelle Pascal Kranz und der ballsichere Jeremy da Rocha Nunes hatten zunächst viele starke Aktionen, auch Hendrik Lütjen kam aussichtsreich zum Abschluss. Die Bornreiher ließen den Ball zirkulieren und präsentierten sich mindestens eine Klasse stärker als der zunächst heillos überforderte Gegner. Der bis dahin schönste Spielzug brachte dann die folgerichtige Führung.

Stark herausgespielte Führung

Da Rocha Nunes spielte den Ball auf Hendrik Lütjen, der legte direkt quer in die Mitte, wo der freistehende Torben Poppe einschob (15.). Zwölf Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Netz des VfL Westercelle, doch der Treffer von Kevin Sammann wurde wegen eines vermeintlichen Handspiels von Vorbereiter Steffen Dietrich von Schiedsrichter Jonas Behrens nicht anerkannt. Beinahe im Gegenzug parierte Schlussmann Alexander Janosch mit einer klasse Reaktion gegen Tim Runge – es war die erste echte Chance der Gäste.

Auf der anderen Seite schob Pascal Kranz nach einem klasse Steilpass von Torben Poppe freistehend das Leder an VfL-Keeper Jannick Heuer und dem rechten Pfosten vorbei. Das hätte das 2:0 der Hausherren sein müssen. Stattdessen hatte die Rickers-Elf Glück, dass erneut Runge aus elf Metern am Tor vorbeischoss. Mit der Führung im Rücken und der Hitze als zusätzliches Handicap sah es trotzdem nicht gut für Westercelle aus – doch die „Moorteufel“ ließen den Gegner mit einer unerklärlichen Passivität wieder ins Spiel kommen. Bei der Trinkunterbrechung in Hälfte zwei wurde auch der Bornreiher Coach deutlich: „Ihr müsst mal wieder ins Sprinten kommen, ihr trabt nur noch über den Platz.“

Und während seine Schützlingen weiterhin auffällig lethargisch wirkten, witterte Westercelle plötzlich seine Chance. Und die Blau-Weißen halfen ja auch weiterhin kräftig mit bei der Aufholjagd des VfL. Beispielsweise beim Ausgleich. Steffen Dietrich verschätzte sich bei einem hohen Ball komplett, Faisal Soma wurde vom heranstürzenden Alexander Janosch zu Fall gebracht. Den völlig berechtigten Strafstoß verwandelte Nils Wittenberg souverän zum 1:1 (60.).

Jetzt wurde das Spiel endgültig zu einer hitzigen Angelegenheit. Als Steffen Dietrich direkt vor der Westerceller Bank eine Grätsche gegen Philipp Boie ansetzte, gerieten Spieler und Offizielle lautstark aneinander. Dietrich, der seinem Gegner klar den Ball vom Fuß gespitzelt hatte, sah am Ende die Gelbe Karte, Boie konnte trotz lautstarker Schreie sofort weiterspielen. Spätestens jetzt war klar: Dieses Spiel würde die Mannschaft mit dem stärkeren Willen gewinnen. Und den hatte der VfL Westercelle. Dessen Spieler kämpften nun um jeden Zentimeter, überließen den Bornreihern zwar immer wieder den Ball, doch die „Moorteufel“ wussten nun nichts mehr mit dieser Feldüberlegenheit anzufangen und spielten einen Fehlpass nach dem nächsten.

So kam, was kommen musste. Nach einem langen Befreiungsschlag verlor Dietrich das Laufduell gegen Faisal Soma, der dann auch noch das Leder an Alexander Janosch vorbeispitzelte. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit folgte der endgültige K.o. der Bornreiher. Der eingewechselte Keno Tietz war nach einem von Janosch zur Seite abgeklatschten Ball zur Stelle und stellte den 3:1-Endstand her. „Willkommen in der Realität“, sagte Michael Rickers, als er doch noch ein paar Sätze der Analyse gefunden hatte. „Dieses Spiel muss ich erst mal verarbeiten, momentan fehlen mir da einfach noch die Worte.“ Da war sie wieder, die Bornreiher Sprachlosigkeit.