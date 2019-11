Nils Gresens

Herr Gresens, seit drei Spielen ist Michael Rickers kein Trainer mehr und alle drei Spiele wurden gewonnen. Können Sie sich das eigentlich erklären?

Nils Gresens: Das ist schon ein wenig kurios. Aber man sieht das ja auch in höheren Ligen immer wieder, dass manchmal auch eine kleine Veränderung große Auswirkungen haben kann. Allerdings muss ich ausdrücklich betonen, dass wir ja auch vor dem Rücktritt von Michael Rickers keine schlechten Spiele gemacht haben. Die Ergebnisse waren fast immer knapp, es gab keinen einzigen Abschuss. Bemüht haben sich alle wirklich auch davor.

Auf gar keinen Fall. Ich habe zweimal sehr gerne mit Michael zusammengearbeitet. Da war wirklich alles in Ordnung. Und ich bin mir sicher, dass wir vor allem eine Ergebniskrise hatten. Aber vielleicht ist durch diesen Rücktritt bei einigen Spielern noch mal dieses letzte Prozent herausgekitzelt worden, das wir gebraucht haben.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass er mir total leidtut. Am Ende war Michael in gewisser weise das Bauernopfer. Und natürlich müssen diese jüngsten Siege jetzt dreimal wie eine Ohrfeige für ihn gewesen sein. Aber ich bin mir ganz sicher: Michael freut sich, dass wir jetzt gewonnen haben. Dafür sind ihm der Verein und die Mannschaft viel zu wichtig.

Nein, mit Spielglück würde ich das nicht erklären. Dafür waren wir in allen drei Spielen auch zu präsent. Wir haben ein, zwei Kleinigkeiten verändert, aber nichts Grundlegendes. Aber diese Veränderungen fruchten momentan einfach ganz gut.

Definitiv. Wir haben vor drei Spielen gesagt, dass wir das Feld jetzt von hinten aufrollen wollen, konnten dabei auch gleich zwei der letzten Gegner durch Siege überholen. Wenn wir jetzt diese Serie ausbauen, sind auch Teams wie Ottersberg, Verden und Güldenstern Stade noch vor Weihnachten zu kriegen. Und genau das muss das Ziel sein.

Das weiß ich selbst noch nicht so ganz genau. Ich hatte zuletzt Probleme an Rücken und Hüfte und werde Sonntag kurzfristig schauen, ob es geht. Auf jeden Fall stelle ich mich nicht mit halber Kraft aufs Feld.

Nein, auf keinen Fall. Ich bin in erster Linie Spieler, das habe ich dem Verein auch so mitgeteilt. Ich möchte der Mannschaft und dem Verein auf dem Platz helfen.

Das klappt wirklich gut. Fraggle (Meyers Spitzname, Anm. der Redaktion) und ich setzen uns am Montag immer zusammen und entwickeln die Trainingsschwerpunkte und -inhalte. Frank arbeitet dann die Einheiten aus. Die Aufstellung überlegen wir uns zusammen, die Ansprache vor dem Spiel übernehme dann ich.

Auf jeden Fall.

Ich muss ganz ehrlich sagen: Für Fraggle und mich war das in unserem ersten Spiel als verantwortliche Trainer ein gefundenes Fressen. Wir haben beide Artikel vor dem Heimspiel gegen Lüneburg in der Kabine aufgehängt und auch entsprechend in die Teamansprache eingebunden. So konnten wir den Spielern ganz detailliert aufzeigen, wie die Bornreiher Zukunft aussehen kann. Und wir haben sie gefragt: Was wollt Ihr? Dieses Szenario, oder dieses? Und dann haben wir klargemacht, dass wir es selbst in der Hand haben.

Ich bin mir ganz sicher, dass Bornreihe auch in der Bezirksliga funktionieren würde. Dafür gibt es viel zu viele Menschen, die hier viel Arbeit und Energie reinstecken. Und auch bei den Spielern sind einige, die sich diesem Verein verpflichtet fühlen. Aber man kann das vielleicht mit dem Abstieg des Hamburger SV vergleichen. Wie schlimm war das damals für die HSV-Anhänger, nach so viele Jahren in der Bundesliga abzusteigen? Und Bornreihe ist nun einmal der Verein, der quasi immer Landesliga oder höher gespielt hat. Das hat dann schon eine große Bedeutung für die Menschen. All das ist natürlich auch an die Mannschaft nach den besagten Zeitungsartikeln herangetragen worden. Und das zeigt uns am Ende eben auch, wie groß unsere Verpflichtung gegenüber dem Verein ist.

Zur Person

Nils Gresens (30)

ist auf dem besten Wege zur Bornreiher Vereinslegende. Seit Sommer 2010 läuft Gresens mittlerweile schon für die „Moorteufel“ auf, viele Jahre davon als Mannschaftskapitän. Nach dem Rücktritt von Michael Rickers hat Gresens die Rolle des spielenden Co-Trainers übernommen, der sich die Traineraufgabe mit Frank Meyer teilt.

Zur Sache

Am Sonntag kommt Ottersberg

Die Ausgangslage ist optimal: Während der SV Bornreihe am Sonntag (14 Uhr) den TSV Ottersberg zum Heimspiel in der Fußball-Landesliga Lüneburg empfängt, muss die Konkurrenz bei den Topteams der Liga antreten, beziehungsweise trifft direkt aufeinander. Mit dem vierten Sieg in Serie könnten die „Moorteufel“ also einen weiteren großen Schritt raus aus dem Tabellenkeller machen. Allerdings fallen mit den beruflich verhinderten Ennio Cordes und Philip Bähr zwei wichtige Akteure aus. Ob Spieletrainer Nils Gresens wieder auflaufen kann, entscheidet sich zudem erst kurzfristig. So oder so wollen die Blau-Weißen ihren aktuellen Lauf bestätigen. „Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur Glück gehabt haben zuletzt, sondern unsere Serie ausbauen“, sagt Nils Gresens.