Dartsspieler Raoul Kanitz. (CARMEN JASPERSEN)

Herr Kanitz, was fasziniert weltweit die Menschen derzeit so daran, drei Pfeile auf eine runde Scheibe fliegen zu sehen?

Raoul Kanitz: Dass es ein Sport ist, den letztlich jeder sofort ausüben kann. Dart kommt aus der Kneipe. Und es verbindet trotzdem sehr viel miteinander. Man benötigt mentale Stärke, muss sich enorm konzentrieren. Und ganz nebenbei können die Zuschauer ordentlich feiern und sich dabei auch noch verkleiden. Und wenn die Dartspieler mal nicht so gut sind, feiert sich das Publikum einfach selbst.

Mittlerweile vor allem die Menschen, die man so über die Jahre kennengelernt hat. Eigentlich ist es eher so, dass man sich trifft und nebenbei ein bisschen Dart spielt. Und wenn man dann noch erfolgreich ist, wie wir hier in Vegesack, dann macht es umso mehr Spaß. Bloß die Pfeile auf die Scheibe schmeißen, das könnte ich auch Zuhause.

Die Preisgeldentwicklung ist ohne Frage rasant gewesen in den vergangenen Jahren. Das ist insofern gut, als dass sich dadurch viele Spieler auf die Tour trauen, die das vorher wohl nicht gemacht hätten. Früher war der Druck diesbezüglich viel größer. Man muss sich das mal vorstellen. Der aktuelle Weltmeister Peter Wright hätte vor einigen Jahren beinahe komplett aufgehört mit dem Sport, weil er einfach zu wenig verdient hat, um seine Familie damit durchzubringen.

Es gibt mittlerweile immer mehr Spieler, die Profi-Ambitionen haben und ihr Leben darauf ausgelegt haben, das hauptberuflich zu machen.

… ja, das stimmt schon. Aber ich müsste mein komplettes Privatleben neu ordnen, und deswegen reizt mich das momentan auch nicht. Für ein Turnierwochenende in England muss man circa 1000 Euro einplanen. Der Flug, das Hotel, das Startgeld, obendrein den Urlaub, den man als Arbeitnehmer ja auch noch nehmen muss. Das ist schon ein enormer Aufwand.

Klar, aber in meiner Mannschaft in Vegesack gibt es durchaus noch Spieler mit mehr Talent als ich. Ein Andree Welge zum Beispiel. Der hat sich fünfmal für die Weltmeisterschaft in London qualifiziert und trotzdem nicht genug Preisgeld verdient, um davon leben zu können. Und selbst solche Topspieler wie Andree Welge müssen im internationalen Vergleich einen absoluten Sahnetag erwischen, um da mitspielen zu können. Insofern schätze ich das, glaube ich, schon durchaus realistisch ein.

(überlegt lange) Dann müsste ich das als erstes mit meiner Freundin und bei meiner Arbeit besprechen.

Na ja, dann wäre ja auch der Druck des Gewinnenmüssens nicht ganz so extrem, dann könnte man befreiter aufspielen. Und das ist schon ein großer Unterschied, wenn man bei einem Turnier antritt mit dem Wissen: Ich muss mindestens die dritte Runde erreichen, sonst zahle ich wieder drauf.

Das kann ich gar nicht so genau sagen, ob das wirklich so ist. Mit Andree Welge oder Thomas „Shorty“ Seyler haben wir eben auch sehr bekannte Gesichter der Dartszene. Aber es stimmt wohl, dass Bremen gemessen an der Größe des Verbandes eine hohe Dichte an Topleuten hat.

Tatsächlich wollte ich einen sehr guten Freund dazu einladen, aber ich muss mich, glaub ich, langsam mal um Karten kümmern.

Doch, schon. Wenn es in Bremen ist, auf jeden Fall. Aber ich würde wegen so etwas jetzt nicht nach Hamburg fahren. Ich habe ohnehin noch kein einziges Event der Profitour besucht. Da ist der Hype bei den Fans eindeutig größer als bei den Spielern selbst.

Da gibt es nicht den einen Spieler. Natürlich hat man Sympathien für den einen oder anderen Akteur, aber am Ende möchte ich vor allem eines: ein tolles Dartspiel sehen. Als aktiver Spieler guckt man im Fernsehen ohnehin ganz anders zu, man achtet auf ganz andere Dinge.

Peter Wright, sonst krieg ich auch Ärger von meiner Freundin.

Beides absolute Experten in ihrem Fach. Das käme dann wohl darauf an, gegen wen Barcelona und Messi spielen würde.

Ja, aber ich würde diese Zeit dann trotzdem nicht zum Trainieren an der Scheibe nutzen. Ich bin einfach zu trainingsfaul.

Ja, da gibt es schon ein paar. Mit René Rackow, einem meiner besten Kumpel, habe ich 2008 sogar gemeinsam angefangen mit dem Dartspielen.

Tatsächlich wollen wir in diesem Frühjahr mal ein Turnier mit der Mannschaft spielen. Bei meinem 29. Geburtstag haben die Jungs meinen Dartraum entdeckt und den Rest des Abends versucht, die Wand nicht komplett zu zerschießen. Die Jungs wissen ja, dass sie eigentlich keine Chance haben, aber sie wollen es natürlich trotzdem versuchen und schauen, wie gut ich wirklich bin.

Nein, im Gegenteil. Je mehr Events es geben wird, desto mehr Interessierte werden da sein. Es wird sicherlich Grenzen beim Preisgeld geben, aber wenn ich das zum Beispiel mit anderen Sportarten vergleiche, dann ist da sogar noch Luft nach oben.

… und viele Männer sind durchaus ein Stück weit nervös, gegen eine Frau zu verlieren. Dabei gibt es doch keinen einzigen Grund, der dafür sprechen würde, dass Frauen einen Pfeil aus 2,37 Meter Entfernung nicht genauso gut auf eine Scheibe werfen, wie Männer. Aber es ist historisch irgendwie so entstanden, dass die Männer den Dartsport viele Jahre geprägt haben. Mit dem steigenden Preisgeld und Vorbildern wie Fallon Sherrock werden nun aber sicher mehr und mehr Frauen den Schritt wagen.

In der Ruhmeshalle des Deutschen Dart-Verbandes als Deutscher Mannschaftsmeister mit Vegesack. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, nachdem wir letztes Jahr in der Endrunde früh gescheitert sind.

Ich mache gerade meine C-Lizenz und würde wohl auch gerne die B-Lizenz noch nachlegen. Dann ist ja die Frage, wie hoch es irgendwann geht, aber eine erste Mannschaft würde ich mittelfristig schon gerne trainieren. Beim Fußball ist der Aufwand zeitlich einfach besser zu strukturieren – und natürlich sind mir die Jungs beim Fußball sehr ans Herz gewachsen. Als Einzelspieler beim Dart ist man nun mal die meiste Zeit alleine unterwegs.

Zur Person

Raoul Kanitz (29)

ist Spieler bei Dart-Bundesligist DC Vegesack und gleichzeitig Fußball-Trainer der zweiten Mannschaft des SV Lilienthal-Falkenberg in der 1. Kreisklasse Osterholz. Kanitz dartet seit zwölf Jahren und gilt in der Szene als großes Naturtalent. Er war sechsmal Bremer E-Dart-Meister, holte zudem fünf Bremer Pokalsiege. Mit den Broadway Diamonds wurde Kanitz zudem je einmal Landesmeister und Pokalsieger im Steeldart. Kanitz wohnt in Lilienthal und arbeitet als Bürokaufmann bei der Hauschild Hygieneprodukte GmbH.

Zur Sache

Dartsport auf Rekordkurs

Die Professional Darts Corporation (PDC) wurde am 16. Januar 1992 in Konkurrenz zur British Darts Organisation (BDO) zunächst unter dem Namen World Darts Council (WDC) gegründet. Maßgeblichen Anteil an der Gründung hatte der Fernsehsender Sky Sports, der den Dartsport in sein Programm aufnehmen wollte, die bisherigen Wettbewerbe aber bei der BBC zu sehen waren. Um dem wachsenden Zuschauerinteresse gerecht zu werden, wird die PDC-Weltmeisterschaft seit November 2007 an einem neuen Ort ausgetragen: Im Alexandra Palace im Norden von London. Durch den Wechsel vieler bekannter Dartspieler von der BDO zur PDC hat die PDC im internationalen Dartsport mittlerweile einen deutlich größeren Stellenwert als die BDO erlangt. Sowohl die Einschaltquoten als auch die Preisgelder steigen seit Jahren kontinuierlich an. So hat sich das Preisgeld bei der Weltmeisterschaft, die traditionell immer Ende des Jahres ausgetragen wird, innerhalb von nur zwölf Jahren verfünffacht. Der Schotte Peter Wright erhielt am 1. Januar für seinen Sieg im WM-Finale über den Niederländer Michael van Gerwen alleine

500 000 Pfund.