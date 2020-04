Mit Leidenschaft beim Golfen: Brigitte von Schröder vom GC Lilienthal. (FR)

Lilienthal. Die 85-Jährige nimmt immer noch aktiv am Spielbetrieb des Golfclub (GC) Lilienthal teil. Sie trifft sich in der Regel einmal in der Woche mit den Damen des Vereins und alle zwei Wochen mit der Intego-Gruppe, den Senioren und Seniorinnen.

Wegen der Corona-Pandemie muss aber auch von Schröder gerade pausieren. „Deshalb halte ich mich derzeit mit Spaziergängen bei mir in Borgfeld fit“, sagt die frühere Kunsthändlerin. Zwei ihrer drei Kinder, Carola Majewski und Miguel Beutler, spielen ebenfalls in Lilienthal Golf. „Die beiden sind meine liebsten Partner auf dem Platz. Wir haben den gleichen Sportsgeist. Ich kann daher wunderbar mit den beiden spielen“, verrät die Altmeisterin. Carola Majewski brachte ihre Mutter auch vor etwa eineinhalb Jahrzehnten auf diesen Sport.

„Ich habe dann auf der Anlage in Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern meine Platzreife erreicht“, berichtet Brigitte von Schröder. Um überhaupt einen Golfplatz als Vereinsspieler betreten zu dürfen, sei ein Handicap von 54 vonnöten. Mittlerweile beträgt von Schröders Handicap bereits 27. „Das ist für mein Alter ganz ordentlich“, versichert die 85-Jährige, die noch in diesem Jahr ihren 86. Geburtstag feiern wird. Bereits in ihrer Kindheit hatte Brigitte von Schröder einen Golfschläger in der Hand. Sie wuchs unweit des Clubs zur Vahr in Bremen auf. „Ich bin schon als Kind gerne mit meinen Geschwistern in den Club gegangen. Das war ein Eldorado für uns“, erzählt die Aktive. Sie konnte es deshalb auch gar nicht erwarten, bis die Amerikaner die Anlage nach dem Zweiten Weltkrieg wieder freigaben. Im Alter von 15 Jahren begann sie aber zunächst, Hockey im Club zur Vahr zu spielen und kam eher nur beiläufig mit dem Golfsport in Berührung. Ende der 1950er Jahre zog Brigitte von Schröder dann aber mit ihrem ersten Mann nach Peru, wo sie ein knappes Jahrzehnt mit ihrer Familie verbrachte. Ihr Mann war als Baumwollexporteur in Lima tätig. „Und in Lima gab es auch Golfplätze. Es war aber ein geselliges Golfen, für das man kein Handicap brauchte“, teilt Brigitte von Schröder mit. Ende der 1960er Jahre kehrte die Familie mit ihren drei Kindern nach Bremen zurück.

Mit ihrem zweiten Ehemann Carl von Schröder erlernte sie endgültig das Golfspielen. Die beiden schlossen sich dabei zunächst dem GC Achim an. „Mittlerweile bin ich aber schon seit zehn Jahren Mitglied in Lilienthal“, lässt die weitgereiste Akteurin wissen. Ein Großteil ihrer Familie ist ebenfalls dem Golfsport verfallen. Auch zwei der vier Enkel spielen Golf, einer davon ebenfalls in Lilienthal. „Ich liebe an meinem Sport die Mischung aus frischer Luft, Bewegung und Geselligkeit“, schwärmt Brigitte von Schröder. Noch heute begnügt sie sich nicht etwa mit neun Löchern. „Meine Absicht ist es immer, 18 Bahnen zu spielen. Dafür gehe ich regelmäßig raus, um meine Fitness zu halten“, so von Schröder. Da eine Runde etwa vier Stunden dauere, sei eine gute Kondition unerlässlich.

Inzwischen hat der GC Lilienthal seine Anlage bekanntlich von neun auf 18 Löcher erweitert. „Auch wenn der neue Teil ein wenig weitläufiger ist, haben wir jetzt eine umso schönere Anlage“, frohlockt Brigitte von Schröder. Aber auch früher sei sie schon auf ihren 18-Loch-Parcours gekommen. „Wir haben die neun Löcher einfach zweimal absolviert“, sagt die rüstige Rentnerin.

Wohlgefühl in Lilienthal

Eine Rückkehr zum Club zur Vahr sei für Brigitte von Schröder nie in Betracht gekommen. „Dafür fühle ich mich in Lilienthal einfach viel zu wohl. Ich schätze vor allem die Herzlichkeit und Natürlichkeit, aber auch den Wettkampf unter meinen Mitstreiterinnen“, betont die Borgfelderin. Für diesen Sommer sei eine neue Serie, die Finest-Moments-Tour für Damen, geplant, an der sie unter der Regie der Lady-Cup-Kapitänin Angelika Weinrich in der Mannschaft teilnehmen möchte.

„Im Moment wäre es aber schön, wenn wir überhaupt wieder auf den Platz dürften. Ich vermisse meinen Sport nämlich sehr“, erklärt von Schröder. Über einen missglückten Schlag ärgere sie sich zwar, verzweifele aber nicht daran. „Ich gehe jedes Mal mit der gleichen Begeisterung wieder in die nächste Runde“, sagt Brigitte von Schröder. Ein Ende der aktiven Laufbahn ist nicht in Sicht. „An ein Aufhören denke ich noch lange nicht“, versichert die Vollblut-Golferin.