Steffen Brünjes (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Ein echter „Neuer“ ist Harun Hadziomerovic nicht mehr beim VSK Osterholz-Scharmbeck. Dennoch wird der 20 Jahre alte Mann aus Bosnien-Herzegowina irgendwann in den kommenden Monaten sein Debüt beim Fußball-Bezirksligisten feiern – wenn dann Fußball irgendwann wieder erlaubt sein wird. Dass dieser Einstand nicht schon längst erfolgt ist, daran ist – natürlich – Corona schuld.

Denn Hadziomerovic trainierte schon seit September beim Team von Trainer Thorsten Westphal mit. Und hätte nach Ablauf seiner Wechselsperre im Oktober auch bereits eingesetzt werden können – doch dann kam der nächste Lockdown. So müssen sich die VSK-Fans noch etwas gedulden mit einer ersten Einschätzung des neuen Akteurs, der beim VSK die Rückennummer 20 tragen wird. Selbst für Westphal ist eine Einschätzung (noch) nicht so einfach: „Im Training hat er jedenfalls einen vernünftigen Eindruck gemacht.“

Hadziomerovic ist ein defensiver Spieler, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann. Bei seinem vorherigen Verein, dem 1. FC Burg, war er zuletzt nicht mehr so glücklich gewesen. Nach einem Testspiel des VSK gegen die Nordbremer hatte Hadziomerovic eigeninitiativ den Kontakt zu den Kreisstädtern gesucht. „Jetzt werden wir abwarten müssen, wie er sich bei uns zurechtfindet“, sagt Westphal.

Der VSK-Coach muss künftig übrigens endgültig auf Steffen Brünjes verzichten. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger wird anlässlich seines Studiums in Vechta den Wohnort wechseln. „Es macht keinen Sinn für den Jungen, immer zu pendeln“, sagt Westphal, der den Weggang des baumlangen Defensivakteurs absolut bedauert. „Steffen ist ein guter, geradliniger Typ, der für die Mannschaft sehr wichtig war. So einen Spieler lässt man natürlich nie gerne gehen“, sagt Westphal. Brünjes hatte aufgrund einer Fußverletzung in der bisherigen Spielzeit allerdings auch noch keinen Einsatz gehabt.